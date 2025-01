Ideja za izlet: ko vas na smučišču preseneti butler

Ima več, kot imajo veliki. Tako nekako bi lahko predelali znani oglas za avtomobil izpred več let. A tokrat gre za smučišče Turracher Höhe, ki je dobesedno na meji med avstrijsko Koroško in Štajersko. Med Slovenkami in Slovenci je precej znano in priljubljeno, čeprav se s 43 kilometri prog ne uvršča ravno med velika smučarska središča. Toda odlične široke proge in pestra dodatna ponudba vendarle naredijo svoje. Zlasti pri slednjem ljubitelje belih strmin že vrsto let razvaja pravi butler – Pisten Butler mu rečejo.

Posebnost butlerja je, da se s snežnimi motornimi sanmi ob določenih urah smuka po smučišču in z malenkostmi razvaja obiskovalce. Butler pozna vsak kotiček smučišča, spozna se na kulinarično ponudbo, predstavi posebnosti in razvaja z drobnimi pozornostmi. Kako zelo se je storitev prijela, pove že podatek, da je butler v lanski sezoni postregel kar 7000 steklenic proseca. A, da ne bo pomote, ne gre za nikakršno opijanje na smučiščih, saj vam brezplačno pripada le kozarček te znane penine. Ker se je tovrstna zimska ponudba dobro prijela, so jo nadgradili. Tako butler po novem razvaja tudi v poletnih mesecih.

Samo en storžek Posebnost gorovja Nockberge je tudi cemprin, posebna vrsta borovca, katerega vonj dokazano ugodno vpliva na počutje oziroma umiritev živčnega sistema. Prav zato je nabiranje storžev omejeno, dovoljeno je namreč vzeti samo enega. Največ zaslug za pogozdovanje tega iglavca ima ptič krekovt. Ta namreč semena, s katerimi se prehranjuje, skrije v zemljo, a ker nanje večkrat pozabi, tako na površje pokuka to redko in zaščiteno drevo. Pa še nekaj, zlasti na avstrijskem Koroškem je zelo znano cemprinovo žganje, velja skorajda za zaščitni znak teh krajev.

Kar 7000 steklenic proseca je lani gostom stočil butler.

Smučišče zaradi visoke lege in vremenskih razmer sodi med avstrijska smučišča, kjer je snežna odeja zagotovljena od novembra pa vse do začetka maja, ko so ponekod proge že nekaj časa povsem zelene. Četudi mati narava skopari z naravnim snegom, tega zagotovijo s številnimi snežnimi topovi in poskrbijo za vrhunsko urejene proge.

Prave zime

Te se v srcu gorovja Nocberge začnejo pri nekaj čez 1700 in se dvigajo 2205 metrov nad morjem. Čeprav se razprostirajo na obeh straneh kraja, so med seboj povezane zaradi idiličnega poledenelega jezera Turracher See, ki postane pozimi velikansko naravno drsališče, prek katerega vas kar na smučeh ali deski povleče posebno vozilo, ki spominja na nekakšen traktorček.

Pa še ena posebnost je od predlanskega poletja ob štajerski strani jezera. Tam se bohoti hotel Alpin Peaks, katerega lastnika sta Slovenca, zakonca Sebastijan in Katja Lupša iz Tržiča. Zlasti je posebna in zanimiva njuna zgodba.

Čakajoč na taksi, da jih popelje prek zaledenelega jezera na drugo stran smučišča.

»Začelo se je pravzaprav s tem, ker smo kot družina zelo radi smučali, večkrat smo šli s hčerkama čez mejo v Avstrijo. V naju je tlela želja, da bi imela svoj apartma ali hiško,« strneta zakonca Lupša. Katja pristavi: »Najprej, tega je že kakšnih 20 let, sva gledala za kakšno ustrezno nepremičnino v Kranjski Gori, ampak so bile že takrat cene podivjane.« Sebastijan pa nadaljuje: »Bilo je za krompirjeve počitnice 2004, ko smo bili z družino v Bad Kleinkirchheimu, in povsem po naključju sva naletela na zemljišče v Turracher Höhu. Lokacija in cena sta bili sprejemljivi, zato sva sklenila postaviti hiško, sprva povsem za lastne potrebe, kot nekakšen vikend. Potem se je porodila ideja še o oddajanju in po desetih letih sva postavila še eno. Tako rekoč ves dohodek sva investirala. Po nekaj letih sva naletela na degradirano zemljišče ob jezeru in smo se s partnerji lotili projekta hotela.«

»Zime tu so prave zime. Spomnim se, da smo enkrat smučali že 15. oktobra, sredi novembra pa se sezona skoraj gotovo že začne in traja tja do prvega maja. Prog res ni tako veliko, a so zelo prijetne in razgibane. Gostili smo celo že ameriško smučarsko reprezentanco in bili so navdušeni,« še doda Sebastijan.