Zakaj srečujemo iste duše

Po karmičnem zakonu vedno znova srečamo iste duše, le v drugih vlogah in telesih - v drugih življenjih. Duše namreč prehajajo skozi krog fizičnega utelešenja zaradi svojih dolgov, obveznosti ali po svobodni volji. V odnosih z drugimi dobimo priložnost, da odplačamo slabo karmo, torej poravnamo rezultate dejanj, ki smo jih počeli v pomanjkanju ljubezni. Ko smo na Zemlji, namreč pozabljamo, da vsi izhajamo iz istega vira ljubezni, zato vedno znova prizadenemo drug drugega.

Ko človek izpolni svoje poslanstvo, se umakne iz našega življenja. Velja namreč, da so vsi, ki jih srečamo, učitelji, ki nam pomagajo rasti. Privlačnost ob prvem stiku izhaja z nezavedne ravni uma in deluje kot nekakšen karmični magnet, ki nas potegne v odnos, ki ga potrebujemo. Zanimivo pa je, da v odnosu ne rastemo, če spodbuja naše najboljše lastnosti, ampak senčne plati, s katerimi se moramo soočati. Tudi ko smo ljubosumni, se vprašajmo, zakaj tako čutimo in kaj spodbuja to v nas. Cilj je, da predelamo spodbujene negativne občutke, s tem pa stopimo korak bliže k čisti ljubezni. Zato vsakokrat srečujemo iste duše, ki nam pomagajo usvajati lekcije in napredovati.