Z vizualizacijo do zdravja: začnite govoriti svojemu telesu, česa si želite

Tudi znanstvene raziskave so pokazale, da vizualizacija pomaga ljudem pri okrevanju. Dr. Hamilton pravi, da lahko sliko bolezni preprosto pretvorimo v notranjo sliko zdravja ter to ponavljamo. »Ljudje na kemoterapiji si lahko predstavljajo, da so zdravila male piranje, ki napadajo in grizljajo tumor, ta se manjša, dokler ne izgine, obsevanje kot male strele, ki udarjajo vanj in izbijajo kose iz njega, da izginja. Lahko si ga zamišljajo kot snežno kepo, ki se topi pod pipo z vročo vodo. Ljudje z artritisom vzamejo v roke fin brusilni papir in zbrusijo sklep, nato ga naoljijo z oljem, da je gladek. Tisti s srčno-žilnimi boleznimi lahko hodijo po svojih žilah s parnim čistilnikom in jih spirajo. Ko se svinjarija odlušči, jo pometejo, dajo v vrečke in jih odnesejo iz telesa. Od vas je odvisno, kako si predstavljate zdravje in bolezen.« In ker ustvarjate, kar govorite in razmišljate, začnite govoriti svojemu telesu, česa si želite.