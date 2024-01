Stara slovenska bajka pravi, da so naše reke sestrice in vsaka ima svoj značaj - Drava, Sava in Soča so nekoč tekmovale, katera bo prva prispela do morja, spet druga bajka opisuje, kako je Drava nekoč človeku prinesla žitno seme. V našem spominu so še žive bele žene in vodne vile, povodni mož, Gestrin, Jezernik in še kdo, čateži in drugi škrati - varuhi zakladov narave.

V davnih časih so vsa naša jezerca, reke, tolmune, slapove, potoke in brzice oblikovala bajna bitja in jih darovala ljudem za blagor in srečo. Bajna bitja ali duhovi narave so ohranjali krhko naravno ravnovesje, tako da so človekovo skrb in spoštovanje nagradili, sovraštvo in napuh pa kaznovali. Človekovo oholost so izravnali tudi tako, da so mu vodo vzeli ali je pripeljali toliko, da je uničila vse.

Simbolika vode je tako globoka, da se v njej ogledujejo vse kulture sveta. Vodni izvir, potok, reka, morje, voda v podzemlju, oblaki in dež z neba, megla in jutranja rosa, vse to je voda - neulovljiva energija, vseobsežna in povezana, kot naj bi bili ljudje.