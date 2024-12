Vsak od nas je pomemben košček sestavljanke

Rojeni smo v polarnost, a se lahko povežemo v zavedanju, da jo moramo premagati, pravijo duhovni učitelji. Vse več zdravilcev tudi pri nas sidra svetlobo, informacije o pogumu, nevtralnosti, enosti, celovitosti …

Tudi če očistimo svoje travme, pripomoremo k osvobajanju kolektivne energije, poudarjajo. Vse več bo namreč energije, ki nas bo spodbujala k sodelovanju, celovitosti in enosti, da se začnemo zavedati svoje moči. Sidral se bo pogum, da je dobro biti močan ne glede na to, kaj to pomeni, slediti svoji resnici in avtentičnosti. Ljudje se bliskovito prebujajo, kar je za marsikoga boleče.

A tudi žalost in bolečina bosta šli v svetlobo, saj ju osvobajamo iz kolektivne zavesti. Čeprav se svet trese z notranjimi bolečinami in travmami ljudi, ni potrebe po paniki, ostati moramo mirni, dogajanje opazovati čim bolj realno ter sprejeti svoja čustva. Stvari odpadajo, mi pa moramo ohraniti osredotočenost na enosti ter vedeti, da je vsak pomemben košček sestavljanke, izpostavljajo guruji.

Še naprej se moramo odpirati in ceniti svoje vezi, da bomo še hitreje rasli. FOTO: Nastco/Getty Images

Primarna narava je enost

Naši predniki niso bili ločeni, razklati so nas želele določene skupine, ki še vedno upravljajo svet in jih je motila moč ljudi. Ločenost se je nato z manipulacijo še poglabljala, zdaj se nadaljuje s transhumanizmom. Bolj smo zavestni, bolj si namreč želijo podrediti naš um, duha in telo, zato je pomembno, da še naprej plemenitimo vzpostavljene medsebojne povezave.

Naša primarna narava je enost, iz nje pa smo prišli na Zemljo spoznavat ločenost. Med korono smo doživljali skrajni individualizem, a kriza nam je pomagala, da smo še bolj začutili potrebo po stikih, kot bi nas kolektivna energija spomnila na enost. Med nami deluje enaka povezovalna vibracija kot med čebelami, a smo na to pozabili. Toda nelagodje, ki smo ga tedaj doživljali, nam je pokazalo, kako pomembni smo si.

Zato se moramo še naprej odpirati, pustiti ob strani komplekse, strahove, obrambe in ceniti svoje vezi, da bomo še hitreje rasli. Držati se moramo svojih praks za ohranjanje čistega uma in telesa, saj na to pozabljamo v vsakdanji množici informacij in manipulacij.

Prevzemimo odgovornost

Nepodporne energije moramo čistiti redno, če je treba, poiskati pomoč, ustvariti svojo svetlobno podporno mrežo. Če nam vseeno kdo stopi na žulj, pa bodimo prizanesljivi do sebe in ozavestimo, da nas vznemirja. Že s tem lahko namreč spremenimo energijo, saj prevzamemo odgovornost za svoje čutenje. Nasmehnemo se in si zadeve ne jemljemo k srcu, namesto da se jezimo, saj s tem vlečemo vsak v svojo smer.

Ko smo zagrizeno za ali proti nečemu, se zavedajmo, da naš um v to res verjame in mu tega ne smemo zameriti. A hkrati je človek nasproti nas naša zrcalna slika, zato dopuščajmo, da nekaj mogoče le ni tako, kot nam narekujejo naš um in prepričanja, ter spoznajmo, da so drugi naši učitelji, jeza pa ustvarjalna, strastna, vulkanska energija, s katero se lahko poženemo naprej.