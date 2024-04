Vaja za pridobivanje či

Namestite se na mirno mesto, kjer vas ne bo nihče motil. Poskrbite, da vam bo udobno. Lahko prižgete svečo, dišečo paličico ali si predvajate meditativno glasbo. Stojte v razkoraku in podržite dlani pred svojim trebuhom. Nato jih razprite, stegnite in sezite z njimi na obeh straneh za svoje telo, kot bi s krožnim gibom zbirali energijo či in jo pripeljali na predel trebuha.

Sprejmite či in zadržite. Dlani staknite v obliki črke V in či pritisnite ob svoje telo. Nekaj trenutkov vztrajajte v tem položaju. Bodite sproščeni, z rahlo upognjenimi koleni in notranjim nasmeškom. Zaprite oči in pustite, da vas či napolni in obnovi vaše celice. Ko ste pripravljeni, počasi spet odprite oči.