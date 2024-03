Pojdite v pomlad bolj sproščeno: vsak dan izvajajte sprostitveno meditacijo

Vsak dan si vzemite čas za tišino, v kateri boste predelali misli in čustva, ki so se nakopičili čez dan. Ustvarite si prostor, v katerem lahko vadite samoto. Lahko je to tudi sprehod v naravi, pomembno je, da si vzamete čas samo zase in svoje misli. Vsak dan naredite dihalne vaje. Osredotočite se na izdih, ki iz vašega telesa odplavlja vso negativnost, ter na vdih, ki vas napolni z novo, svežo energijo.

Vsak dan izvajajte sprostitveno meditacijo. Ni tako pomembno, za katero tehniko se odločite, bistveno je, da je redna in se odvija na mirnem, udobnem kraju, kjer vas ne bo nihče motil in kjer se boste lahko sprostili. Poskusite se čim večkrat odpreti novim doživljajem in ljudem. Ne pustite, da bi vas oviral strah ali negativne misli.

Hitro se lahko umirite, tudi če se za hip ustavite, zaprete oči in si poskušate predstavljati sami sebe, kako ste popolnoma sproščeni. Ni dovolj, da si predstavljate le svoje telo, priklicati morate tudi občutek popolne sprostitve, ki ste si ga vtisnili v spomin. Namestite se torej čim bolj udobno ter se sprostite. Takšen spomin telesnega zavedanja imenujemo kinestetični spomin. Naš podzavestni um si namreč zapomni vse. Recite mu, da boste desetkrat globoko vdihnili, potem pa boste tako sproščeni kot med prejšnjim procesom sproščanja. Nato počasi začnite prvi vdih. Pustite, da vaša podzavest naredi ostalo.