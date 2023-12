Uskladite se s planetarnimi ritmi. Preverite letni pregled glavnih astroloških dogodkov

V letnem pregledu glavnih astroloških dogodkov lahko najdete smernice za vse, kar načrtujete v letu 2024.

Pluton se 21. 1. vrača v vodnarja. Na družbeni ravni bo manj nadzora, pritiska, strahov, več odprtosti za spremembe. Čaka nas hiter družbeni razvoj v začetnih mesecih leta. Vrhunec bo junija. Opazujete, kaj se dogaja komunikacijsko in tehnološko. Prihranke bo modro vložiti v novosti na teh področjih in v elektroniko, elektrotehniko, električna vozila do poletja.

Od 27. 1. do 2. 4. bodo vsi planeti potovali naprej, tako je modro nekaj na novo začeti. Če boste začenjali še v času mlaja, ne morete zgrešiti. Idealni čas za nove začetke bo od 11. 2. do 22. 2. in od 12. 3. do 23. 3.

Kiron bo 19. 2. v konjunkciji s severnim vozlom, kar lahko prinese nova zdravila, nove načine zdravljenja, nove pristope k zdravljenju. Povezoval bo nasprotja med uradnimi zdravniki in alternativo. Zasebno se zavedajmo, da se začne zdravljenje pri nas, s preventivo.

Od 25. 3. do 8. 4. smo v obdobju med mrki. Kot vedno moramo biti potrpežljivi in umirjeni, saj ne bo nič stabilno, gotovo. Odprimo se spremembam, a se nič večjega ne odločimo, dokler ne mirne.

Od 2. 4. do 25. 5. bo Merkur potoval retrogradno v ovnu in zahteval, da si izborimo in se potrudimo za tisto, kar smo prekmalu spustili. Veže se s Kironom, tako bo treba predelati svoje rane in pustiti, da se pozdravijo. Merkur v ovnu nas uči iskrenosti, neposrednosti.

Jupiter bo 21. 4. v konjunkciji z Uranom, kar prinaša osvoboditev, napredek, odprtost. Ker je v biku, so lahko novosti vezane na zeleno energijo. Lahko oživijo kriptovalute. Pozitivne spremembe bodo vezane na naravo in finančno področje. Možne so tehnološke novosti, povezane s kmetijstvom. Na nas je, da prepoznamo, kam je modro vlagati denar – v zeleno energijo (tehnologijo), ki nam bo prinašala finančne koristi.

Jupiter bo 23. 5. v sekstilu z Neptunom. Gre za dušni aspekt, ki prinaša navdih, upanje, vero v pravljico. Spodbuja razvoj umetnosti, zdravstva, prinaša napredek na teh področjih, ker je Jupiter še vedno v biku, tudi novo upanje v finančnem pogledu. Pričarajmo si sanje o obilju, ki vibrira v nas in okrog nas, nosi mir, varnost in stabilnost. Za vse je obilja več kot dovolj.

Jupiter 26. 5. vstopi v dvojčka, kjer je v izgonu, tako nekaj časa ne more prinašati toliko razvoja in navdiha kot prej. Finančno bo ogromno malih inovatorjev, zdelo se bo, da je razvoj s tem manjši. A vendarle bo prinesel razvoj, vezan na informatiko, komunikacijo, lahko velik preskok v načinu komunikacije. Osebno si zastavimo jasne cilje, da ne bezljamo od ideje do ideje, od naložbe do naložbe, ampak imamo trdno vizijo, kaj želimo zgraditi.

Jupiter bo 3. 6. v trigonu s Plutonom. Zračni trigon nakazuje finančno moč v komunikacijah, idejah, knjigah. Vlagajmo v projekte, ki povezujejo ljudi, prinašajo novosti, ideje, ki nas osvobajajo.

Jupiter bo 10. 7. v harmoniji z luninima vozloma, kar naznanja čas večjega povezovanja ljudi zaradi novostih, pionirskih podvigov, inovacij. Na splošno bo več harmonije in želje povezovanja.

Od 5. 8. do 29. 8. bo Merkur retrograden v devici, od koder se vrača v leva. Kot vedno se bo treba ozreti nazaj, najti vse, kar moramo popraviti. Merkur se ob vračanju nazaj sreča v kvadratu z Uranom, tako se nam bodo dogajale nepričakovane stvari, celo šokantne, da bi nas zbudile.

Jupiter bo 19. 8. v kvadratu s Saturnom. Če nas je Jupiter doslej podpiral, se začenjajo zadeve zapletati. Kar smo preveliko zasanjali, se lahko hitro obrne proti nam. Finančno je treba ostajati optimist in se ne predati ob ovirah, po drugi strani pa preveriti, ali so bile naše dosedanje odločitve racionalne.

Pluton se 2. 9. vrne v kozoroga, kar je lahko za večino zoprna zadeva. Družbeno bo več zastrahovanja, občutka, da se vračajo preživete ideje, potreba po nadzoru. Zasebno bo več pritiska na psiho, več strahov, bremen. Samo pogumno pojdite skozi, tokrat gre za zadnjo preizkušnjo, preden v celoti stopimo v nov svet.

Saturn bo 26. 9. v polkvadratu s Plutonom. Čakajo nas družbeni pritiski, strahovi, dvomi. Več bo depresij, tesnobnosti. Samo pogumno pojdite skozi, minilo bo.

Od 18. 9. do 2. 10. je obdobje mrkov. Ponovno bomo potrebovali več potrpljenja, ker se bodo dogajale spremembe.

Jupiter bo v sekstilu s Kironom 12. 10. in 2. 11. Prihajajo novi načini zdravljenja telesa in duha. Lahko nova odkritja, ki pomagajo pri celostnem zdravljenju. Na nas je, da pomislimo, kaj lahko naredimo za zdravje.

Pluton 19. 11. vstopi v vodnarja in se ne vrača več v kozoroga. Vsaj na začetku bomo ta prehod čutili kot pozitivnega, osvobajajočega. Modro je razmisliti, kam vložiti denar. To so ključna leta, ki lahko dolgoročno prinesejo finančni napredek.

Od 26. 1. do 16. 12. bo Merkur retrograden v strelcu. Najbolje bo, da si damo za pas sidro, ker nas bo nosilo na vse kraje, raztreseni bomo in so mogoče napake. Merkur se poveže s kvadratom Jupitra in Saturna, skupaj tvorijo T-kvadrat, ki prinaša morje idej, a potrebna je previdnost, da se ne razblinijo v nič in nas vodijo na pot brez srečnega konca. Res bosta Merkur in Jupiter v medsebojni recepciji lahko kako idejo privedla do uresničitve, a brez načrta, treznosti bo le poplava misli in bolj malo narejenega.

Jupiter bo 24. 12. v kvadratu s Saturnom, kar prinaša izgubo upanja, razočaranje. Določen ideal se ne uresniči. Lahko gre za razočaranje nad učiteljem, duhovnostjo. Zmanjkalo nam bo optimizma. Nujno se je soočati z realnostjo. Popravimo napačne predstave in ohranimo pozitivno naravnanost, pa nam ne bo hudega.

Pluton bo 31. 12. v harmoniji z luninima vozloma. Rojevamo se v novo družbo. Ni nujno, da bo popolna, najverjetneje ne bo. Vendar je stara kar smrdela od neuporabnosti, tako včasih moramo stopiti naprej. Združujmo in povezujmo se z ljudmi v okolici, ustvarimo zdrave mreže, da bodo naše izmenjave spodbudne in koristne.