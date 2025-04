V Šanghaju se je začel dvoboj za naslov svetovne prvakinje v šahu med branilko lovorike Ju Wenjun in Tan Zhongyi. Uvod je potrdil, da bo obračun izenačen, v uvodnih štirih partijah pa ni manjkalo akcije. Obe sta prikazali bojevit in odločen pristop ter v prvih štirih partijah dosegli po eno zmago. Po uvodnem remiju je v drugi partiji prva povedla izzivalka. Z belimi figurami je prišla do minimalne prednosti v končnici, v kateri je imela aktivnejšo trdnjavo in kralja. Prvakinja je edino večjo napako storila v 40. potezi in izgubila kmeta. Tan je izkoristila priložnost z zanesljivo realizacijo ...