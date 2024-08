To so štirje elementi zodiaka! Eden od njih vlada tudi vam

Če vas je kdaj zanimala astrologija, verjetno dobro poznate svoje horoskopsko znamenje. Toda ali ste vedeli, da vsako od dvanajstih znamenj spada v enega od štirih elementov?

Zemlja, zrak, ogenj in voda so štirje elementi, pri čemer vsak od njih na mizo prinaša različne lastnosti. Od čutnosti do trmoglavosti - kaj velja za vas?

Zemlja: bik, devica, kozorog

Ljudje zemeljskega znamenja svet dojemajo predvsem skozi občutenje. Ker je njihova usmerjenost izrazito empirična, so nagnjeni k presoji dogajanja skozi svoja čutila - vid, sluh, okus, vonj in tip. Oprijemljiva resničnost ima zanje večji pomen kot sanje in fantazije. Ljudje iz zemeljskih znamenj so pragmatiki in delavci, ki verjamejo to, kar vidijo na lastne oči.

Astrološki znak za leva. FOTO: Allexxandar Getty Images/istockphoto

Zrak: dvojčka, tehtnica, vodnar

Ljudje iz zračnih znamenj dojemajo svet predvsem na miselni način. Ideje in koncepti so zanje lahko bolj resnični kot resničnost sama. Zato je sledenje idealom zanje naravno. Ker sta jim pogled in orientacija tako pomembna, se lahko spotaknejo ob materialne ovire, pa tudi ujamejo v logične pasti, ki so jih postavili sami. Ljudje zračnih znamenj so v stiku s svetom čutov, zato jih lahko zlahka razdražijo ali vznemirijo celo minimalno moteči zvoki, vonjave in okusi.

Ogenj: oven, lev strelec

Ljudje ognjenih znamenj svet dojemajo predvsem intuitivno. Slutnje, igre na srečo in spontanost, ne pa držanje načrta, so značilni za te vznemirljive in včasih nestabilne osebnosti. Tem ljudem ni treba govoriti, kdaj naj ukrepajo – oni preprosto vedo. Pogosteje jih vodi šesti čut, ki se le redko izkaže za napačnega, razen če sami dvomijo o njem. Tako se pogosto bolje znajdejo, kadar sledijo svojim prvotnim vzgibom, kot če o stvareh preveč razmišljajo. Skrb je lahko še posebej uničujoča za njihov optimizem, saj spodkopava njihovo, običajno visoko, samozavest.

Vam vlada voda? FOTO: Kharchenko_irina7 Getty Images/istockphoto

Vodno znamenje: rak, škorpijon, ribi

Ljudje vodnih znamenj dojemajo svet predvsem skozi čutenje. Čustvena vprašanja imajo v njihovem vsakdanjem življenju pogosto prednost. Mnogi ljudje teh znamenj so zelo empatični ali sočutni, zato so prizadeti, ko drugi ne odgovarjajo. Njihova občutljivost za kritiko in zavrnitev je zelo visoka. Posledično lahko pogosto opazijo, kako jih drugi dojemajo, še preden ti izgovorijo eno samo besedo.