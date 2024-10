Tem horoskopskim znamenjem se bo do konca leta res dobro godilo

Spletna stran index.hr razkriva, katera horoskopska znamenja do konca leta čakajo samo dobre stvari. Ljudje teh znamenj utegnejo dobiti nove poslovne priložnosti ali pa ljubezenska presenečenja, obeta se jim tudi, da bodo začutili srečo in zadovoljstvo.

Strelec

Marsikateremu strelcu se lahko do konca leta zgodi, da dobi priložnost za delo v novem okolju ali pa nepričakovano napredovanje v službi. Na področju zdravja strelcem dobro kaže. Na ljubezenskem področju pa bo zanimivo. Tisti, ki so samski, lahko pričakujejo nenadno srečanje, ki jim bo spremenilo njihov pogled. Tisti, ki so v zvezi, pa naj se pripravijo na vznemirljive pogovore o prihodnosti. Strelci lahko zelo pozitivno zrejo v zadnja dva meseca in pol letošnjega leta.

Ribi

Ribam se utegnejo začeti uresničevati stvari, o katerih so po tihem sanjale. Pri delu bosta nagrajeni njihovi intuitivnost in ustvarjalnost. Obeta se jim, da bo nekdo prepoznal njihove sposobnosti in talent. Tako se jim lahko odprejo vrata za projekte, ki so si jih želele. Pred njimi je razburljivo ljubezensko obdobje. Bliža se jim zveza, ki so si jo želeli, ali pa oseba, na katero so dolgo mislile. Lahko, da bodo doživele zelo romantične trenutke. Tistim, ki so v zvezi, pa se obeta dodatna povezanost s partnerjem oziroma partnerico. Tudi na področju zdravja jim kaže dobro.

Lev

Levom zvezde prinašajo slavo in srečo. Na poslovnem področju jim dobro kaže. Obetajo se jim neverjetne priložnosti. Njihova energija in trud bosta prepoznana. Zadnji meseci bodo primerni za napredovanje. Samski levi bodo povsod pritegnili pozornost, tisti, ki so v zvezi, pa utegnejo občutiti dodatno strast in povezanost s partnerjem oziroma partnerico. Tudi za leve kaže, da jim bo zdravje dobro služilo.