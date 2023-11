Tedenski horoskop od 14. do 20. 11.: Komu bo ob prijetnem sogovorniku srce trepetalo od ljubezni?

OVEN (21. 3.–20. 4.)

Vztrajnost in zagnanost pri delu, športnih dejavnostih, preiskovanju preteklosti ter pri izkoriščanju možnosti za zaslužek s projektnim delom in povečanje prihrankov, vam bo še naprej omogočala močna energija Marsa. Ta bo pri bolj zdravih vzdrževala krepak seksualni naboj, ki se bo težko sprostil, če ne boste dosegli ubranosti z ljubljeno osebo. Dobri dnevi bodo do srede ter od sobote do ponedeljka.

BIK (21. 4.–21. 5.)

Energije Marsa in Urana vam bodo povzročale pre­glavice, vrtoglavice, slabše počutje, neurejene razmere doma in tam, kjer si želite umirjene odnose. Kljub vsemu vam bo žarčenje Venere vzbujalo upanje, da se stanje izboljšuje, le narediti morate kaj zase, sprejeti priporočene terapije, vzdrževati družabne stike in dovoliti, da vam kdo pomaga. Umet­niški navdih vam bo prinesel honorar in priznanje.

DVOJČKA (21. 5.–21. 6.)

S pronicljivostjo in komunikativnostjo lahko do srede ter od sobote uspešno nastopate v javnosti, na mednarodni konferenci, sejmu, prijavite obetaven projekt na razpis, prenovite svoje programe ali na izviren način predstavite dosežene rezultate. Odziv javnosti, kupcev, obiskovalcev dogodka bo izjemen, kakor tudi vaš zaslužek in ugled. Ob prijetnem sogovorniku vam bo srce trepetalo od ljubezni.

RAK (22. 6.–22. 7.)

Vzgonska energija Lune in Marsa vam bo vlivala moč, da boste zavzeto pripravljali projekte, za katere ste odgovorni. Če drugi občasno ne bodo mogli slediti vašemu tempu, boste nemirni. Takrat si poiščite potešitev vsaj z regeneracijo telesa in duše v privlačni družbi. Za boljši prihodek boste poskušali posodobiti in popestriti ponudbo. Finančni vidik bo ugoden tudi za povečanje obresti na vaše vezane prihranke.

LEV (23. 7.–22. 8.)

Da bi vam nasprotujoče si energije Marsa in Urana čim manj škodile, se vsaj do srede in od sobote povezujte s pozitivnimi ljudmi, z njimi ustvarjajte vsebine, za katere ste usposobljeni in nadarjeni, pa vam bo šlo odlično, kar se bo poznalo pri vaši priljubljenosti, na bančnem računu, v ponudbah za sodelovanje pri zanimivih projektih ter v duši, ki bo hlepela po objemih z osebo, s katero se počutite izpolnjene.

DEVICA (23. 8.–23. 9.)

Četudi ste zapleteni v pravni spor ali se šele dogovarjate z deležniki za prevzem lastnine, ne pozabite vzdrževati odnosov z vsemi, ki vas podpirajo, in s tistimi, ki vas ljubijo in želijo, da bi nekdo s tako pozitivnimi nazori, kot so vaši, sodeloval pri vodenju skupnosti, ki ji pripadate. Pozitivno stanje na vašem računu se bo vzdrževalo, čeprav boste poravnali večji račun za dobrine ali storitve, ki ste jih kdaj dobili.

TEHTNICA (23. 9.–23. 10.)

Z energijami krajca in Venere, ki je v vašem znamenju, lahko vaši talenti, vaše prednosti in tisto, kar imate, pridejo najbolj do veljave. Z estetskim čutom in smislom za oblikovanje prostora, odnosov in vplivanje na množice lahko povečate svojo vrednost, prek sodobnih medijev pa tržite in dosežete čedalje večje prihodke. Med udeležbo na shodu ali posvetu bodo začela prekipevati vaša ljubezenska čustva.

ŠKORPIJON (23. 10.–22. 11.)

Fanatično zaverovani v tisto, k čemur stremite, bi lahko to dosegli do petka, če vam bo zdravje služilo, kot mora. Ob tem vam bosta iskriv duh in prostodušno sporazumevanje pomagala doseči priljubljenost, boljši zaslužek in vzbuditi močnejša ljubezenska čustva v tistem, ki si ga želite. Vajino poželenje bo zahtevalo potešitev, če vaju ne bo ločila pregrada, razdalja ali kdo, ki vama ne privošči sreče.

STRELEC (22. 11.–22. 12.)

Prišel je teden intenzivnih vaj v tistem, za kar se pripravljate. Ob tem potisnite na stran vse pomisleke in tegobe, ki bi vam lahko preprečevale maksimalno pripravljenost na izpolnitev vašega poslanstva, nastopa v javnosti in medijih. Uspelo vam bo zablesteti, doseči priznanje in dober finančni izkupiček. Do nedelje se boste objemali z javnimi osebnostmi, najraje pa s svojim oboževancem.

KOZOROG (22. 12.–20. 1.)

Nikar se zavestno ne umikajte od drugih, da ne bi obtičali v osami, kljub ljudem v okolici, ki vam ne želijo nič slabega. Hišni ljubljenček ne bo pravo nadomestilo za intimnega partnerja, ki nestrpno čaka, da se združita pod isto streho. V poslu lahko do petka dosežete viden uspeh, za katerega so predvidene tudi zajetne finančne spodbude. Za trdnejše zdravje pa morate še izboljšati svoj življenjski slog.

VODNAR (20. 1.–19. 2.)

Energija krajca v vodnarju vas bo gnala naprej in navzgor, zato sledite svojim sanjam, hotenjem, z modrostjo in ne reaktivnim odzivanjem na tiste, ki so vam nevoščljivi. Možnost imate narediti odličen vtis na odločevalce, ki bi vas potrebovali na bolje plačanem delovnem mestu. Sprejmite ponudbo brez zadržkov, četudi bo vaš partner obupaval od ljubosumja. Samski imate možnost za novo ljubezen.

RIBI (19. 2.–20. 3.)

Ne čakajte do ponedeljka, če se nameravate lotiti preurejanja prostorov, v katerih poteka vaša dejavnost ali kjer se želite bolje počutiti. To storite do petka, saj vam takrat lahko pri vsem, česar sami ne morete opraviti, pomaga preizkušen strokovnjak, ne za previsoko plačilo, ali vešč partner. Kakovosti svojega utečenega posla ne zmanjšujte, pa boste dosegali dobre finančne rezultate in strokovne ocene.