Teden z Luno: vedeli bomo, kaj hočemo in kdo smo

Ponedeljek, 23. 9. Luna v dvojčkih nas bo naredila družabne, žive, igrive, tudi nekoliko raztresene. V popoldanskih urah bo marsikdo zaskrbljen. Venera prestopi v škorpijona in prinaša tedne, ko bomo v odnosih nekoliko bolj intenzivni, vse bomo doživljali in jemali bolj zares in dramatično. Po drugi strani bomo imeli nos za finančno področje.

Torek, 24. 9. Zjutraj, dopoldne in v zgodnjih popoldanskih urah bomo bolj raztreseni na vse konce in kraje. Paziti je treba, da ne naredimo kakšne napake. Merkurjev trigon na Uran kljub vsemu prinaša veliko zanimivih idej in prebliskov. Le umiriti se moramo in oceniti, kateri imajo smisel in so uresničljivi. Malo pred peto popoldne vstopi Luna v znamenje raka in prinese pomiritev. Njen prvi aspekt je trigon z Venero, kar prinaša prijetno energijo razumevanja in ljubezni. Ker je omenjeni trigon vpet tudi v zadnji krajec, bomo ta prijetni vpliv čutili še kak dan.

Sreda, 25. 9. Luna v znamenju raka prinaša še en miren in prijeten dan. Paziti moramo, da ne naredimo kakšne napake ali da nismo naivni, saj je Merkur v opoziciji z Neptunom. Popoldne bomo mirni, tudi učinkoviti in mnogo bolj stvarni kot dopoldne.

Četrtek, 26. 9. Merkurjev trigon na Pluton nam bo omogočil, da bomo videli v ozadje stvari. Idealen dan je za psihoterapijo, tudi za raziskovanje in odkrivanje skrivnosti. Merkur okrog desetih dopoldne vstopi v znamenje tehtnice in prinaša tedne, ko bomo bolj prijazni in povezljivi. Večer prinaša prijetne energije povezovanja, intuicije. Noč na petek bo nekoliko napornejša.

Petek, 27. 9. Luna v znamenju leva nas bo potegnila iz pasivnosti in čustvenega, osebnega pristopa ter nas dvignila v bolj energično, samozavestno in odločno držo. Dan je idealen za to, da se z nečim izpostavimo, navdušimo druge. Po drugi strani je petek tudi dan za zabavo in veselje.

Sobota, 28. 9. Še en dan z Luno v levu, ko bomo polni energije, nekoliko dramatični, a vendar odločni. Znali se bomo izpostaviti. Vedeli bomo, kaj hočemo in kdo smo. Aspekti so temeljno prijetni, tako da zna biti tak tudi dan. Ustvarjalni bomo. Ne pozabimo se veseliti in zabavati.

Nedelja, 29. 9. Dopoldne nam Luna v levu še lahko prinese potrebo po uživanju, lenobno vzdušje. Dvajset minut do poldneva vstopi v znamenje device in prinaša vedno več skrbi, resen pristop in potrebo po redu in delu. Popoldanske ure bodo bolj kot za zabavo kot nalašč za urejanje, pospravljanje, premišljanje in načrtovanje prihodnosti.