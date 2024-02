Teden z Luno: prihajajo nežnejši dnevi

Ponedeljek, 19. 2. Prihajajo nežnejši dnevi. Sonce prestopi v romantično, nežno, dušno znamenje rib, Luna v raka, zaradi česar bomo lažje izražali čustva in se povezovali z ljudmi na mirnejši način. Njeni harmonični aspekti prinašajo konstruktiven dan. Ne pozabimo objeti tistih, ki so naši. Kiron v eksaktni konjunkciji s severnim luninim vozlom obljublja zdravljenje naše avtentičnosti, instinktov, prodornosti.

Torek, 20. 2. Še en miren in prijeten dan z Luno v raku s spodbudnimi aspekti. Družinsko kosilo, obisk staršev, objem otrok, v globini miru in zadovoljstva bo lažje ustvarjati harmonijo s temi, ki so najbolj čustveno naši. Idealno bi bilo vzeti si čas za počitek in sprostitev.

Sreda, 21. 2. Jutro zna biti pravljično, pozneje smo lahko pasivni in se težje lotimo dela. Zdelo se bo, da se vse odvija izjemno počasi. Prehod Lune v vodnarja popoldne prinaša več energije, a tudi močnejše čustvene odzive, lahko celo bolj dramatično doživljanje.

Četrtek, 22. 2. Že zjutraj se bo dopolnila konjunkcija Venere in Marsa, ki je klicala po pomladi, ljubezni, strasti in ustvarjalnosti. Luna v levu bo ravno tako spodbujala našo mladostnost, ustvarjalnost, odprtost za zabavo, veselje, radost. Užijmo dan. Se pa bližamo polni luni in postopoma bo energije vedno več in nas lahko že malce meče iz ravnotežja.

Petek, 23. 2. Še en dan z Luno v levu, a tokrat brez aspektov, kar pomeni, da nas lev lahko pripravi do tega, da zares znamo uživati. Ni nujno, da se nas bo držala volja do dela, več bo želje po zabavi ali pa bomo lenobno uživali na soncu, kot to znajo mačke. Merkur preide v ribi, tako se malo umirijo naši možgani, več bo intuicije, logika nam ne bo delala več tako dobro kot prej. Smo pa pred polno luno, tako bo več drame, premočnih čustvenih reakcij, zato se zavedajmo, da bomo nagnjeni k temu, da iz muhe delamo slona.

Sobota, 24. 2. Luna v devici nas bo usmerila v ustvarjanje reda, pospravljanje stvari ... Ker je polna luna, ni modro nič večjega in pomembnejšega začeti, bolje je dan izkoristiti za pospravljenje. Polna luna bo ob pol dveh, a kljub temu lahko napetost ostaja tudi kasneje. V večernih urah bo kakšna žalost ali skrb več.

Nedelja, 25. 2. Luna v devici kliče v naravo. Če vreme dopušča, lahko kaj delamo okrog hiše ali si privoščimo daljši sprehod. V mislih znamo na veliko nekaj predelovati, analizirati, razglabljati. Še vedno je dan spodbuden za pospravljanje. Venerin kvadrat z Jupitrom sporoča, da znamo pretiravati s hrano ali drugimi užitki. Več bo zapravljivosti.