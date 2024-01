Teden z Luno: Prav je, da vemo, kdo smo, da se izražamo avtentično

Ponedeljek, 22. 1.

Vznemirljiv dan z Luno v dvojčkih. Imeli bomo potrebo po komunikaciji, imamo lahko tudi težave s koncentracijo, več bo raztresenosti. Ker je Venera na zadnji stopinji, dan ni primeren za pomembne finančne odločitve, novi čustveni odnosi imajo manj možnosti trajanja. V zraku bo več sentimentalnosti, hrepenenja, lahko več umetniškega navdiha.

Torek, 23. 1.

Luna v raku nas bo umirila. Lažje bomo razumeli lastna in čustva drugih. Vzemimo si čas zase, za najbližje. Lunini aspekti so spodbudni, hkrati ima Luna z Jupitrom medsebojno recepcijo po višini, kar finančno in čustveno obljublja spodbuden dan. Venerin prehod v kozoroga prinaša več varčnosti in premišljenosti. Lunini aspekti ponoči so napornejši, bodimo previdni na cesti, možne so novice o skrajnih agresivnih obrambnih manevrih.

Sreda, 24. 1.

Dan pred polno luno, tako bo več čustvenega pretiravanja, ki barva naše odločitve. Noč je bila naporna, dan bo dokaj miren, če nas čustva ne bodo pretirano odnašala. Najbolje se je obkrožiti z ljudmi, s katerimi se počutimo varne, ali uživati v svojem gnezdecu.

Četrtek, 25. 1.

Ščip v levu v kvadratu z Jupitrom obljublja pretiravanje. Dramatični odzivi, premočne reakcije, največji strup bo preveč resno jemanje sebe. Ker se Merkur in Mars združita v konjunkcijo in skupaj tvorita kvadrat na Kiron, lahko rane povzročijo pretirane obrambne odločitve. Zasebno moramo do sobote paziti na svoje besede, včasih ena prehitra lahko uniči dolgoročni odnos.

Petek, 26. 1.

Luna v levu kliče k veselju, zabavi, ustvarjanju, a nosi tudi pretiravanje, dramo, premočne odzive. Prav je, da vemo, kdo smo, da se izražamo avtentično, a ne vzamemo prostora drugim, da imajo tudi oni enako možnost. Uran se obrača direktno, zato bo veliko možnosti za nove uvide, lahko se nam marsikaj zjasni.

Sobota 27. 1.

Uran se obrne direktno in do 2. 4. bodo šli vsi planeti direktno, tako se bo življenje odpiralo in je čas za pomembne nove začetke. Luna bo potovala po zadnjih stopinjah leva. Konjunkcija Merkurja in Marsa opozarja, da je potrebna previdnost na cesti, intelektualno nas spodbuja k večji ostrini, hitremu in logičnemu sklepanju.

Nedelja, 28. 1.

Luna v devici prinaša dan, ko bomo delavni ali premišljeni. Zjutraj poveže Venero in Jupiter, kar prinaša v čustvenem in finančnem pogledu spodbudne korake. Marsov in Merkurjev kvadrat z Luninima vozloma opozarja na družbene napetosti in agresijo. Merkurjev trigon na Uran sporoča, da bomo bistri, da so možne zanimive ideje. Zasebno bodimo premišljeni, previdni z besedami.