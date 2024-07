Teden z Luno: najtežji dan julija je pred nami

Ponedeljek, 15. 7. Najtežji dan julija je pred nami. Mars in Uran se srečata na zloglasni zvezdi Algol, prinašata nezgode, eksplozivnost, jezo, primitivnost, na bojiščih skrajnosti agresije, treba je paziti na svoje reakcije. Aktualen bo tudi kvadrat Sonca in Kirona, ki bo budil rane, vezane na samozavest, moč, avtentičnost. Luna v škorpijonu nas bo vodila v čustveni svet, potrebovali bomo moč, da ostanemo mirni ter predelujemo črnine, ki bodo želele na plan.

Torek, 16. 7. Še zadnji dan Lune v škorpijonu. Globoko bomo v sebi, videli svoje in tuje sivine. Zjutraj bo Luna v trigonu s Saturnom, mi resni in odgovorni. Popoldne bo v trigonu s Soncem, tako se nam marsikaj zjasni in so možni konstruktivni dogovori. Večerne ure so spet napete. Težje bomo spali, se umirili. Previdno na cesti.

Sreda, 17. 7. Prehod Lune v strelca bo prinesel več svobode, svetlobe, občutka, da imamo svetlo prihodnost. Osredotočimo se na cilje, ciljajmo visoko in se poženimo v akcijo. Lunini aspekti so v glavnem prijetni, tako se bo dalo marsikaj narediti. Sončev sekstil z Uranom obljublja jasnost, naprednost, svobodo. S tako energijo je lažje dosegati cilje.

Četrtek, 18. 7. Luna v strelcu prinaša energijo, navdih, optimizem, vero vase, tako si bomo lažje naredili lep dan. Okrog treh se lahko pojavi strah, a temeljno bo dan prijeten. Zvečer se odprejo komunikacijski kanali in bomo zmogli s svojimi besedami zdraviti tuje rane. Pogovori bodo zdravilo.

Petek, 19. 7. Zjutraj smo lahko raztreseni, vznemirjeni, po deseti uri, ko Luna vstopi v kozoroga, se umirimo in bomo delovali stvarno, učinkovito, resno. Smo pred polno luno, tako je lahko več čustvene energije, premočnih reakcij. Z malo truda napetost lahko usmerimo v konstruktivno. Venera v harmoniji z Luninima vozloma obljublja dan, ko bomo znali pomiriti nesoglasja, se bolj harmonično povezati.

Sobota, 20. 7. Smo pred polno luno, tako bo kljub stvarni Luni v kozorogu več čustvene energije. Luna zvečer tvori harmonijo s Saturnom in nas dela učinkovite. Mars na zadnji stopinji nas lahko naredi lene, utrujene, a v harmoniji z Neptunom spodbuja kreativnost.

Nedelja, 21. 7. Mars je v dvojčkih, tako bo več borbene energije. Dela nas okretne, hitre, nemirne, a iznajdljive in praktične. Besedno smo lahko direktni, intelektualno bistrejši. Sredi dneva bo polna luna, ki tvori zanimivo konfiguracijo, tako bo delovala spodbudno, nas potiskala v pomembne spremembe. V nedeljo bo tudi sekstil Venere in Jupitra, ki prinaša prijetne trenutke, občutek obilja in radosti.