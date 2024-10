Teden z Luno: Četrtkovo jutro bo naporno

Ponedeljek, 21. 10. Luna bo v razigranih in iznajdljivih dvojčkih, njen dispozitor se približuje trigonu s Saturnom, tako nas čaka učinkovit dan, najbolj, če so naši izzivi intelektualne narave ali povezani s trgovino, prevozom. Modro ga je izkoristiti za načrtovanje. Dopoldan bomo optimistični in radostni, več bo sreče. Zvečer, če se izognemo idealizaciji, so mogoči konstruktivni dogovori in zjasnitve.

Torek, 22. 10. Zjutraj nas trigon Merkurja in Saturna spodbuja k modrim načrtom in koncentraciji. Čez dan bo fizične energije manj in nas lahko potegne v avtodestruktivne navade, saj se Sonce s konca tehtnice veže s kvadratom na Pluton. Luna v raku nas spodbuja, da se umaknemo od napornih ljudi, iščemo zavetje doma, med tistimi, s katerimi se počutimo varno, dober občutek nam lahko prinese hrana.

Sreda, 23. 10. Sonce je vstopilo v škorpijona in imeli bomo več notranje moči, da dosežemo želeno. Venerina harmonija z osjo luninih vozlov prinaša prijetne odnose, potrebo, da ustvarjamo mir. Luna v raku bo večji del dneva omogočala mir in razumevanje, zvečer pa se bliža jezljivemu Marsu in nosi nemir, lahko tudi kak spor. Pozitivno nas ta vpliv lahko poveže s skupno strastjo.

Četrtek, 24. 10. Jutro bo naporno. Zadnji krajec je negativno vezan na Pluton, zjutraj in dopoldne je lahko več temačnosti, destruktivnosti in intenzivnejših čustev. Toda Luna v levu iz ure v uro prinaša več energije, svetlobe, optimizma in moči doseči želeno. Zvečer se lepo veže na vozle in Venero in nas kliče k ljubezni ali zabavi.

Petek, 25. 10. Še en dan z Luno v veselem, dinamičnem, odličnem in samozavestnem levu. Dano nam bo, da se pokažemo, izpostavimo, pokažemo svoje sposobnosti. Nekaj bo tudi drame. V poznih popoldanskih urah smo lahko preveč glasni, nočne ure so videti idealne za zabavo, optimizem in dobro voljo.

Sobota, 26. 10. Luna bo v levu skoraj do šestih popoldan. Dopoldan tvori kvadrat na Uran in prinaša več drame. Nato v praznem teku večinoma nosi pasivnost, lenobo, zapravljivost. Tako nam bo njen prehod v devico še godil, da se bomo prizemljili, umirili, življenje doživljali bolj stvarno in manj goreče.

Nedelja, 27. 10. Merkur tvori jod, na žalost so jodi znanilci vremenskih tegob. Predvidevam, da ne na našem območju, ker niso vezani na slovensko karto, znajo pa k nam prihajati novice iz sveta. Naš razum lahko z nečim pretirava in se bo treba miriti. Luna v devici bo spodbujala produktivnost, redoljubnost in natančnost, a prinašala tudi veliko notranje analize in skritega nemira.