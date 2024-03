Teden z Luno: v odnosih se bomo umirili

Ponedeljek, 11. 3. Luna v ovnu bo delovala kot budilka. Iz trenutka v trenutek bo več energije in začutili bomo željo po akciji. Ker je Luna še zelo mlada, ne pričakujmo preveč, a če se le da, pojdimo na sprehod, bodimo fizično aktivni, začutimo telo, mišice, to nam bo izboljšalo dan. Venera na koncu znamenja ni idealna za nove ljubezni, obljublja pa ustvarjalni navdih.

Torek, 12. 3. Venera je že v ribah, v odnosih se bomo umirili, namesto da bi ljudi videli take, kot so, jih bodo naše oči nekoliko olepšale. Potovanje Venere po ribah prinaša več miru, harmonije, več ustvarjalnega poriva. Luna je tudi ta torek v ovnu in nas spodbuja k delu, akciji, športu.

Sreda, 13. 3. Luna v biku se vztrajno bliža prelepemu Jupitru, in čeprav ga bo objela šele v poznih nočnih urah, bomo spodbudno energijo čutili ves dan. Luna v biku je koristna za finančne premisleke, dobre nakupe oblačil, hrane, parfumov, obutve. Eden bolj konstruktivnih dni v tem Luninemu mesecu.

Četrtek, 14. 3. Luna v biku in Sonce v paraleli z Neptunom spodbujata kreativnost in nas kličeta, da v življenju tudi uživamo, smo pozorni na lepote, ki nas obkrožajo, se sprostimo. Na delovnem mestu bomo z mirom, natančnostjo in rutino naredili največ. Merkurjev polkvadrat z Marsom nas lahko naredi neučakane in besedno preostre. Toda če se naslonimo na energijo Lune v biku in delamo stvari v skladu s tradicijo in rutino, nam ne bo hudega.

Petek, 15. 3. Luna prestopi v dvojčka, čutili bomo več energije, ne bomo znali biti pri miru. Potrebovali bomo komunikacijo, druženje, spremembe, gibanje. Pojdimo med ljudi, dovolimo si nekaj odklopa in malo igrivosti. Po otroško se igrajmo, smejmo, koga nasmejmo, da nam bo vsem lažje.

Sobota 16. 3. Bližamo se prvemu krajcu z Neptunom, tako je lahko več zmede in nejasnosti. Luna je še vedno v dvojčkih, lahko nas nosi predaleč v neodgovornost. Prav je, da se družimo, pogovarjamo in veselimo, a hoteli bomo videti stvari lepše in boljše, kot so, kar lahko prinese razočaranje. Noč nas lahko odpelje v kak ekstrem pobega, z alkoholom ali kako drugače.

Nedelja, 17. 3. Jutro bo še z Luno v dvojčkih, več bo nemira in kaosa. Ob desetih prestopi v svoje znamenje in prinese več miru in sprejemanja. Nedelja je idealna za obisk svojih, objeme in smeh, klasično nedeljsko kosilo in valjanje po kavču z najbližjimi. V duhovnem pogledu bo zaradi konjunkcije Sonca in Neptuna izjemno svet dan, ko lahko pridemo v posebna stanja miru brez misli in v jasnino svoje notranjosti.