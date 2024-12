Teden v zvezdah: Vikend nas kliče k delu in redu

Prišli smo do najgloblje točke, najdaljše noči, in ko se človek dotakne dna, je pot le še navzgor. Toda ko je na dnu, v globini, temelju, jedru, naj si vzame trenutek, dva, da prisluhne notranji temi in v tišini izve, od kod izhaja, kaj bije v njem. V soboto dopoldne Sonce prestopi v kozoroga, začne se zima, najhladnejši del leta, a hkrati zima že obljublja ponovno postopno rast dneva in s tem notranji obrat navzgor.

Vseeno je pomembno, da v teh dneh čuvamo tiste, ki so psihično bolj občutljivi in jih rado povleče navzdol, proti depresiji. Zato so lučke, kuhančki, druženje v teh prazničnih dneh, da si damo vedeti, da nismo sami, da si pomagamo skozi te temne dni. Tokrat bo za praznike še kvadrat Jupitra in Saturna, ki še malo maje občutek navdiha in upanja, tako si moramo stati ob strani bolj kot običajno.

Vikend z Luno v devici nas kliče k delu in redu. Čiščenju, pospravljanju in pripravljanju na praznike. Paziti je treba le, da si ne kompliciramo življenja s potrebo po popolnosti. V soboto do enih popoldne Luna aktivira omenjeni družbeni kvadrat in prinaša kako skrb več, manj prijetne družbene novice.

V nedeljo zvečer gre Luna v tehtnico in prinaša prva dneva delovnega tedna umirjeno in spravljivo energijo, zaradi katere se bomo lažje povezovali, prinašali harmonijo v odnose. Venerin sekstil na Kiron obljublja možnost, da predelujemo rane, vezane na odnose. Jupitrov kvadrat s Saturnom se zgodi ravno na božični večer, tako bo treba še bolj držati energijo upanja in novega rojstva kot običajno, saj nas bo vleklo navzdol.

Božično jutro in večji del dneva pazimo, ker nas bo Luna v škorpijonu, negativno vezana na Pluton in Mars, spodbudila v nemir, jezo, težja čustva. Notranja napetost se lahko prevede v zunanje spore. Luna ostaja v škorpijonu do petka zvečer. V četrtek se bomo lažje nadzorovali, v petek imeli več potrebe po odklopu. Merkur se v tem času veže na kvadrat Jupitra in Saturna, tako nas zna vleči v skrbi, nelagodje. Skupaj ustvarjajo T-kvadrat, ki je kljub temeljno naporni energiji lahko tudi intelektualni motivator, nas spodbuja k intelektualnemu delu, kliče k premisleku. Paziti moramo le, da nas misli ne vodijo v paniko, strah in negotovost. Raje jih spodbujajmo za pogovore, kreacijo, premisleke.

Praznični dnevi astrološko niso najlažji. Imamo dve možnosti, ali z druženjem izboljšamo temeljno črnogledost in strahove ali pogledamo svoje strahove od blizu, jih prepoznamo kot to, kar so, prazni mentalni ustroji, za vsem tem dvomom in strahom pa je vedno ista zavest, katere osnovna narava so jasnina, mir in radost.