Teden v zvezdah: pazite, izognite se napadalnosti in obsesivnosti

Jutri bo mlaj na zvezdi Antares, gre za veliko rdečo zvezdo, ki nas spodbuja v akcijo, boj, doseganje ciljev, nas premika naprej. To je lahko velika spodbuda, a ima tudi svojo senčno stran, to sta napadalnost in obsesivnost. Izkoristimo ognjeno energijo za preboj in jo usmerimo k svojim ciljem.

Na družbeni ravni tak mlaj ni najenostavnejši, lahko budi več napetosti, jeze, povezan je z vojno v Ukrajini. Sobotno dopoldne z Luno v škorpijonu v prazno zna biti pasivno, mi globoko v sebi, počasni. Popoldne se kaže v živahnih barvah, močneje lahko čutimo novo energijo, ki prihaja z mlajem. V nedeljo Luna tvori manj prijetne aspekte, nosi nekaj skrbi sredi dneva, zvečer pretiravanje in idealiziranje.

V ponedeljek nam drugi trigon zdaj že retrogradnega Merkurja na Kiron daje priložnost, da se pogovorimo o svojih ranah. Venerin trigon na Uran prinaša tudi nekaj veselja, vznemirjenja, nekaterim nove simpatije. Luna iz strelca tvori v ponedeljek le kvadrat na Neptun, tako moramo nemirno energijo strelca pazljivo usmerjati na konkretne cilje, raje manj kot več, drugače bomo veliko delali, a malo naredili, dokončali.

V torek in sredo bo Luna potovala po kozorogu, kar nas bo naredilo učinkovite, usmerjene v delo, načrte. Sonce bo v kvadratu s Saturnom, tako bo več bremen, nižja vitalnost, nekaterim se lahko budijo dvomi o lastnih sposobnostih. V sredo imamo poleg omenjenega kvadrata še drugo opozicijo Merkurja in Jupitra, ki kljub obilju misli lahko nosi tudi dobre pogovore in intelektualne uspehe, sploh če nekaj popravljamo ali delamo za nazaj. V sredo zvečer bo aktualen sekstil Venere in Neptuna, ki vas bo klical k romantiki, če ne v živo z ljubljeno osebo, prek glasbe ali filma.

V četrtek in petek bo Luna v vodnarju, potrebovali bomo druženje, sodelovanje, spodbujen bo razum. Konjunkcija Merkurja in Sonca, ki se bo dovršila v petek, nam daje jasen uvid, s katerimi preteklimi temami se bomo morali ukvarjati. Kljub temu bodo dnevi naporni, saj potuje Merkur iz konjunkcije v drugi kvadrat s Saturnom in prinaša neprijetne novice, negotovost, strahove, skrbi. Mars bo zadnje dni tedna stacionaren in se obrača retrogradno, tako bo več bremen, ovir, potlačene jeze, sčasoma nas bo vračal v pretekle bitke in pometal na plan potlačeno jezo.

Omenjena noč zna biti zelo naporna. Ne le strahovi Merkurjevega kvadrata na Saturn in ovire obračajočega se Marsa, temveč tudi direktni pritiski na naša čustva Venerine konjunkcije s Plutonom lahko družbeno nosijo neprijetne novice, kot osebno prinašajo stisko in negotovost.