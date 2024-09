Teden v zvezdah: imeli bomo potrebo po uporu obstoječim prepričanjem

Vikend z Luno v škorpijonu ni namenjen toliko druženju kot poglabljanju intimnih odnosov, čiščenju, predelovanju, odstranjevanju. Idealen vikend za čiščenje doma. Na nebu bo veliko dogajanja, ki lahko prinese nepričakovane spremembe, nemir, skrbi, odgovornosti. Danes bo kvadrat Merkurja in Urana, ki nas bo osvobajal ujetosti, prinašal zanimive ideje, hkrati bo z njim več nemira, imeli bomo potrebo po uporu obstoječim prepričanjem.

Jutri, 8. 9., opozicija Sonca in Saturna, ki nas kliče k odgovornosti, redu, načrtnosti, vzame nekaj veselja, nas obremeni s skrbmi, ohladi vreme, prinaša usklajevanje z avtoritetami. V noči na ponedeljek se bo Merkur zadnjič vezal z Neptunom in Plutonom v jod, kar bo odprlo intuicijo, a zmedlo razum za praktične vidike realnosti. Tudi večji del 9. 9. bo Luna v škorpijonu, tako bo prevladovala potreba priti stvarem do dna, odkriti skrivnosti, videti v ozadje. Luna ima aspekte le na transaturnovce, tako nas odpira za čutenje tistega, česar z očmi ne moremo videti.

V ponedeljek Merkur preide v devico, kjer je praktično najbolje uporaben. Nekaj tednov bomo razmišljali praktično, uporabno, natančno, analitično, spomin bo boljši, lažje bomo uporabili znanje.

Več entuziazma in energije, usmerjene k doseganju ciljev

V torek in sredo bo Luna potovala po strelcu, kar nas potegne iz globin in odpre življenju. Več bo entuziazma in energije, usmerjene k doseganju ciljev. V sredo se dovrši prvi krajec, tako smo na vrhuncu produktivnosti, življenje nas spodbuja v akcijo, a pokaže lahko ovire pri na novo začetih projektih. V Lunin krajec je vpet Jupiter, kar prinaša pretiravanje, idealizem, najbolj v šolstvu in pravu. Čeprav bo Sonce v kvadratu z Jupitrom v četrtek, ga bomo čutili že v sredo in bo nosil velike ambicije, želje po uspehu, ki bodo zahtevale več dela in truda, da bi se uresničile.

V četrtek in petek bo Luna v kozorogu, tako bomo iz nemirnega strelca, ki želi v višave, sestopili na realna tla, spustili pretiravanja in idealizem, se zagrizli v življenje realistično in praktično. Naredimo si načrt, naredimo, kar je treba, saj so dnevi z Luno v kozorogu dobri za vsa opravila, s katerimi odlašamo, in zahtevajo več treznosti, delavnosti, vztrajnosti. Merkurjev sekstil na Mars v četrtek bo spodbudil naše možgane, jim prinesel drznost, hitrost, praktično uporabo razuma. V petek lahko z resnostjo marsikaj naredimo, zvečer bo prevladovala energija, ki prinaša usklajevanje nasprotij in ni dobra za dogovore.

Smo v času rastoče Lune, ko pogumno začenjamo znova in potiskamo projekte k realizaciji. Energije je več, zato se da veliko narediti, urediti.