Teden v zvezdah: Družbeno smo v pomembnih časih

Družbeno smo v pomembnih časih. Prvi kvadrat Jupitra in Saturna (ponovi se konec decembra letos in junija naslednje leto) odpira obdobje dvomov, negotovosti glede pravice, poštenosti, državnih institucij. Prvi kvadrat nam bo pokazal, dal uvid v zgodbe, ki bodo dolgoročno pomembne. Omenjeni kvadrat se dovrši nekaj ur po ščipu 19. 8. in deluje še močneje.

Prejšnji teden se je nanj vezal Mars, v ponedeljek še Venera in tvori T-kvadrat. Družbena napetost in negotovost bosta prinesli na plan tudi finančna nihanja, zaniha lahko vrednost dolarja, vrelo bo v finančnih krogih. Zasebno prinaša negotovost, strahove, pomanjkanje optimizma, črnogledost, T-kvadrat prinaša težje odnose, več dvomov med ljudi, marsikomu finančne skrbi, dvom o lastni vrednosti.

Ob tem prihajajo s ščipom na plan upornost, osvobajanje, odrivanje ali ločevanje, stres, nepričakovani obrati, saj je v opoziciji z Merkurjem in kvadratu z Uranom. Izjemno napeto ozračje se iz ZDA širi na druga področja, sporov in napetosti med drugače mislečimi bo več. Zasebno nas lahko 17. in 18. nekaj tudi osvobodi. Spustimo, gremo naprej.

V soboto, 17. 8., bo Luna v kozorogu, mi resni, trezni, delavni. Se bo pa energija ščipa stopnjevala in nosila kako napetost več.

V nedeljo in ponedeljek bo Luna potovala po vodnarju, kjer bo tudi polna. Tako bo napetosti več. Merkurjev kvadrat na Uran ter približevanje Sonca in Merkurja prinašata jasnost in zanimive uvide, po drugi strani bo zaradi nabite energije ščipa veliko stresa, nemira, negotovosti. Poleg tega je v ponedeljek T-kvadrat Venere, Jupitra in Saturna, kar nam ne bo le vzelo veselja, ampak prinaša nesoglasja v odnose, več strahov, finančno nihanje, nestabilnosti.

Luna bo 20. 8. in 21. 8. v ribah, prinaša olajšanje in pomiritev. Toda oživlja T-kvadrat ter aktivira kvadrat Venere in Marsa, ki bo eksakten 23. 8. Ta prinaša spore med nasprotji, ovire in borbo za dosego želenega, napetosti v partnerstvu in moško-ženskih odnosih. Ker je v sredo še okultacija Lune in Saturna, je lahko v zraku več ranljivosti in žalosti. Umaknite se, da bosta dneva lažja.

V četrtek in v petek bo Luna v ovnu, pridobili bomo energijo, voljo, borbenost. Sonce v četrtek popoldan prestopi v devico in nas začenja pripravljati na delo in spuščanje počitniške mentalitete. Venera in Mars v kvadratu nosita več strasti, želja, paziti je treba le, da nas strast ne odvede na kako čudno področje. Večja bo potreba boriti se za želeno, pazimo, da ne posegamo pregrobo v svet drugih. V petek nas bo trigon Merkurja in Kirona spodbujal, da izrazimo svoje rane, izrečemo, kar smo predolgo zadrževali.