Teden v zvezdah

Vse do četrtka, 6. 6., Luna pada, s tem je čas, da spustimo, se prepustimo. Kljub padajoči Luni imamo na nebu veliko zanimivega dogajanja. Največji in najpomembnejši nebesni dogodek je trigon Jupitra in Plutona, ki bo na prvi stopinji dvojčka in vodnarja in prinaša nove možnosti zaslužka z besedami, trgovino, idejami. Poleg finančnega priliva ali dobrih možnosti za razvoj na tem področju je omenjeni trigon tudi priložnost za duhovni razvoj. Eksakten bo v noči na 3. 6.

Merkur bo vpliv omenjenega trigona podaljšal, saj se že v ponedeljek prestavi v dvojčke in se začne približevati trigonu s Plutonom in konjunkciji z Jupitrom. Vpliv bo eksakten v torek, 4. 6. Merkur bo omogočil konstruktivne finančne dogovore, prinašal intelektualne uspehe, omogočil, da s svojimi besedami vplivamo na ljudi okrog sebe in razširimo kako pomembno vest. Modro je izkoristiti ta vpliv. V ponedeljek in torek bo Luna v biku, spodbudna za dobre nakupe, pametne finančne odločitve, nosila nam bo več miru, užitka in radosti ter možnost, da z vztrajnostjo marsikaj zaključimo.

Luna pada, čas je, da spustimo, se prepustimo. FOTO: Pavel Byrkin/Getty Images

Radost in veselje

Močno bo teden obarvala tudi konjunkcija Sonca in Venere, eksaktna bo 4. 6., ki jo bomo čutili že čez vikend. Prinaša radost, veselje, kreativnost, ljubezen. Vsaj malo odmislimo grozote sveta in si dovolimo užiti lepote našega zemeljskega življenja. Kolikokrat zaplešete kar tako, ker lahko? Ali zapojete? Omenjena konjunkcija želi od vas prav to, da pojete, plešete, se smejete, se ljubite, igrate. Ker se povezuje tudi z luninimi vozli in je vezana na točko mlaja, se bo dotaknila širšega kroga ljudi in večji množici prinesla radost in veselje.

V sredo, 5. 6. (pa do sredine petka, 7. 6.), bo Luna v dvojčkih, mi pa s tem bolj razigrani in komunikativni, toda ker smo blizu mlaja, tudi bolj odprti za sprostitev kot za delo. Je pa vseeno to čas, koristen za načrtovanje novih projektov, ki se napovedujejo z novim luninim mesecem.

Saturn od nas zahteva samo to, da se ne damo, da vztrajamo in prenesemo vse.

Mlaj 6. 6. se dogodi na veliki zvezdi Rigel iz ozvezdja Orion, ki ponese človeka v nebo, ga povzdigne, naredi vidnega. Najverjetneje gre za športnika, morda košarkarja. Ta zvezda nas spodbuja, da damo vse od sebe in se potrudimo, vztrajamo, se borimo, ker bodo potem sledili tudi uspehi. Ker po konjunkciji z Venero mlaj naredi kvadrat s Saturnom, lahko iz višav sicer pademo, smo pogosteje deležni ovir in bremen, razočaranj. Toda kar pogumno. Saturn od nas zahteva samo to, da se ne damo, da vztrajamo in prenesemo vse. Za Slovenijo poudarjena deveta hiša nakazuje, da bo veliko naše pozornosti namenjene zadevam, povezanim s tujino, a tudi spremembam na področju prava ali visokega izobraževanja.