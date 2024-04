Teden v zvezdah

Teden pred nami se zdi naporen. Vikend pred mlajem, ki je tudi sončev mrk, nakazuje, da bomo energijsko bolj na tleh. Ker se Mars, ki je trenutno dispozitor treh planetov, približuje Saturnu, je še toliko večja verjetnost utrujenosti, občutka, da se stvari nočejo odviti po naše, da moramo vlagati več energije in truda kot običajno za uresničevanje ciljev. Omenjena konjunkcija lahko prinaša potlačeno jezo, zamero, pretirano obrambni odziv ali občutek žrtve, v svetu pa veliko neprijetnih zgodb agresije.

Vikend z Luno v ribah in pred mlajem je namenjen počitku, sprostitvi, spuščanju vsega, česar ne potrebujemo več. Tako je čas, da počistimo domove, omare, svoja prepričanja, naredimo prostor za novo. Današnje dopoldne zna biti naporno, več bo utrujenosti, ovir, manj prijetnih informacij, popoldanske ure prinašajo več zaupanja, odprtosti, strasti in volje po zabavi, saj se Venera iz vročekrvnega ovna veže na strastni Pluton. Ta aspekt spodbudi nos za finance. Jutri, 7. 4., dopoldan bomo zelo pasivni, mirni. Popoldanski čas prinese več energije, veselja in strasti.

Mrk se bo dovršil v ponedeljek, 8. 4., ob osmih zvečer, tako bo ves dan naporen. Budile se bodo rane samozavesti, saj se Sonce poveže s Kironom, težave imamo lahko z avtoriteto. Pogumno poglejmo vase, vidimo svojo nemoč in dovolimo otroškim ranam, da se odprejo in so se s tem pripravljene pozdraviti.

Prvi dnevi tedna ne bodo najlažji, ker se sprva po deklinaciji, pozneje tudi po dolžini povezujeta Mars in Saturn, malefika, ki prinašata frustracije, ovire, zamere, jezo, utrujenost telesa. Ker je toliko planetov v ovnu, ki bi bili radi fizični, aktivni, prodirali naprej, nas ta konjunkcija lahko naredi nepotrpežljive. Če jo želimo najbolje izkoristiti, se lotimo fizičnega dela ali športa. Počasi, postopno, vztrajno. Trud telesa in delovni napori so najboljša manifestacija omenjene energije. Opazujmo svoje misli, koliko se v njih nabira jeze, zavestno se odločimo ne misliti strupenih misli, ki packajo našo psiho.

Prihajajo dnevi zjasnitve, razumevanja, spoznanja.

Sončeva konjunkcija z Merkurjem bo v noči na petek, a jo bomo najbolj čutili v četrtek, 11. 4. Prihajajo dnevi zjasnitve, razumevanja, spoznanja.

Merkur gre še vedno nazaj, pridobiva hitrost in nam v petek, 12. 4., s svojo konjunkcijo s Soncem jasno pokaže, katera so področja, ki nas jih bo tokrat globlje učil, marsikaj se nam bo zjasnilo, videli bomo, kaj je treba popraviti, čemu bo treba posvetiti dodatno pozornost.

Astrološko nismo v spodbudnem času. Toda če bomo delovali potrpežljivo, vztrajno in delavno, bo teden prinesel spodbudne sadove, ne le naporov in bremen.