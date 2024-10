Taoistični nasvet za zimo

Taoisti poudarjajo, da moramo pozimi okrepiti pljuča. Ta sprejemajo či iz zraka in jo sprostijo v kri, s čimer prinašajo življenjsko iskro bilijonom celic v telesu. Z vsakim vdihom in izdihom opravijo vrsto funkcij - tekočine krožijo po telesu, pore se odpirajo in zapirajo, vzdržujejo zaščitni energijski ovoj ob koži.

Ta po tradicionalni kitajski medicini (TKM) preprečuje vstop strupom, virusom in bakterijam. Virusa prehlada in gripe najpogosteje prideta v telo skozi pljuča. Zimski virusi sprožijo vnetje bronhijev in pljuč. To oslabi energijo pljuč, delovanje vranice ter zadržuje sluz v dihalnih poteh.

Pomembno je, kaj jemo

Pljuča podpira energija iz trebuha in vranice, zato je pomembno, kaj jemo. V zimskih mesecih sta težava vlaga in sluz, ki vplivata na imunski sistem – njeno nastajanje pospešijo mlečni izdelki. Hkrati je žalost čustvo, povezano s pljuči, ki tudi oslabi energijsko zaščitno plast telesa. Dolgotrajna žalost prizadene bronhije. Med obdobji žalovanja in žalosti poskusite vdihniti življenjsko energijo. Spustite čustva. Pljuča sicer obnavljajo paprika, čili, čebula, česen, hren, ingver, zelje, morska trava, peteršilj, ginseng, lanena semena, korenje, buča, brokoli, vodna kreša, škodujejo pa jim onesnažen in strupen zrak, tobak.