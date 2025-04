Kaj je potrebno, da dosežemo 70 let brez kroničnih bolezni? Ekipa raziskovalcev, ki jo vodi znanstveniki z javnozdravstvene šole Harvard T.H. Chan School of Public Health, je poskušala odgovoriti na to vprašanje z dolgotrajnim spremljanjem več kot 100.000 Američanov, starih med 40 in 60 let, in sicer skozi obdobje do tridesetih let.

Rezultati, objavljeni 24. marca v reviji Nature Medicine, so pokazali, da so bile zdrave prehranjevalne navade v zgodnejšem obdobju življenja povezane z večjo verjetnostjo zdravega staranja, tudi ko so upoštevali druge dejavnike življenjskega sloga, kot sta telesna dejavnost in kajenje.

Raziskovalci so spremljali prehranske navade udeležencev in jih analizirali glede na osem različnih vzorcev zdrave prehrane ter količino uživanja ultra-predelane hrane.

Na koncu raziskovalnega obdobja je 9.771 od skupno 105.015 udeležencev (približno 9,3 %) doseglo t. i. »zdravo staranje«, kar pomeni, da so do 70. leta živeli brez kroničnih bolezni, kot so sladkorna bolezen, povišan krvni tlak in srčno-žilne bolezni, ter brez kognitivnih, telesnih ali duševnih motenj.

V vseh osmih prehranskih vzorcih je bila večja skladnost z zdravimi prehranskimi smernicami povezana z večjo verjetnostjo zdravega staranja.

Zdravo staranje ni naključje

Po zaključku raziskovalnega obdobja je torej približno 9 odstotkov udeležencev doseglo kriterije zdravega staranja. Glavno vlogo so pri tem odigrali prehranski vzorci, ki imajo visok vnos polnovrednih živil, kot so sadje, zelenjava, stročnice, oreščki in polnozrnata žita, ter omejevanje živil, ki so bogata z nasičenimi maščobami, dodanimi sladkorji in natrijem.

Analiziranih je bilo osem prehranskih vzorcev, ki se uvrščajo med znanstveno potrjeno zdrave, med drugim alternativni mediteranski prehranski vzorec, prehranski pristop za zaustavitev hipertenzije (DASH), prehranski indeks za planetarno zdravje in drugi. Vsi imajo skupni imenovalec: osredotočenost na minimalno predelana živila in prehransko ravnovesje.

Ultra-predelana hrana pod drobnogledom

Posebna pozornost je bila namenjena tudi vplivu ultra-predelane hrane na zdravje. Ugotovljeno je bilo, da večji delež takšne hrane v prehrani bistveno zmanjša možnosti za zdravo staranje. Ultra-predelana živila pogosto vsebujejo visoke količine umetnih dodatkov, sladkorjev, trans maščob in soli, hkrati pa nudijo malo hranilne vrednosti.

Zgodnji začetek šteje

Čeprav je bila raziskava osredotočena na obdobje srednjih let, rezultati potrjujejo, da je začetek zdravega prehranjevanja čim prej v življenju izjemno koristen.

Zmanjšanje vnosa sladkanih pijač, procesiranega mesa in industrijsko predelanih izdelkov ter povečanje deleža rastlinske hrane v vsakodnevni prehrani lahko bistveno vpliva na dolgoročno kakovost življenja.

Vpliv okolja in politike

Študija opozarja tudi na pomembno vlogo dostopnosti zdrave hrane v lokalnih okoljih. V mnogih skupnostih so ultra-predelana živila cenejša in bolj dostopna kot kakovostna sveža hrana. Sistematično izboljšanje prehranskih navad tako zahteva tudi podporo v obliki prehranske politike in širšega družbenega okvira.

Zdravo staranje ni zgolj posledica genetike, temveč predvsem rezultat dolgoročnih odločitev glede življenjskega sloga in prehrana je ena najpomembnejših med njimi.

Uživanje nepredelanih živil, bogatih z vlakninami, vitamini in zdravimi maščobami, že v srednjih letih pomembno prispeva k vitalnemu in kakovostnemu življenju tudi v pozni starosti.