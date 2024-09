Sanje o nosečnosti lahko prinašajo dobre novice

Včasih tako živo sanjate, da ste noseči, da se kar prestrašite. Ampak brez strahu, tako kot vse sanje tudi te lahko prinašajo dobre novice … Kadar sanjate, da ste noseči, običajno to simbolizira uspeh, spoštovanje in da se vam bo nekaj, za kar se že dolgo trudite, končno izpolnilo, ves trud, ki ste ga vložili v to, se vam bo obrestoval.

Manj prijetne novice pa prinašajo sanje, v katerih se dejansko vidite, da ste noseči, ko svoje telo opazujete kot v filmskem prizoru. To lahko pomeni trpljenje ali da vas je strah, da bi drugi odkrili vaše šibke točke.

Kadar o nosečnosti sanjajo mlada, neporočena dekleta, to lahko pomeni, da prihaja njihov princ na belem konju in da se jim obeta poroka. Kadar pa mož ali partner sanja, da je žena ali partnerica noseča, mu to lahko prinese materialne dobrine, ki si jih že dlje želi.