Stane Padežnik: Na nas bodo vplivali štirje retrogradni planeti, to se ne zgodi pogosto

V enem izmed nedavnih intervjujev ste dejali, da je bilo kitajsko leto zmaja 2024 precej zoprno, za prihajajoče leto kače 2025 pa obljubljate, da bo boljše, bolj plodno. Zakaj?

Ker delujejo energije kače manj ognjevito kot zmajeve, tudi manj ali vsaj malo manj uničujoče, zato pa lahko tudi nekoliko skrivnostno, tudi potuhnjeno, s silovitimi ukrepi. V letu kače naj bi malo bolj prevladovala modrost, potreba po miru, stran od hrupa, po uživanju na samem, morda tudi v delni izolaciji, a z opreznim opazovanjem okolice. V ospredju naj bi bilo prijateljstvo, a ne na škodo zaslužka, koristi, donosa, saj je za kačo značilno, da ljubi denar.

Za knjižico Horoskop, ki smo jo priložili decembrski Oniplus, ste razkrili, da bo letu 2025 vladal planet Venera, za katero pravite, da je prinašalka veselja, ljubezni, prijateljstva, denarja, lepih stvari, mladosti in otrok. Kako bo na nas vplivala letošnjo pomlad?

Energije Venere delujejo že zdaj, saj je ta planet januarja v znamenju ribi. To je sicer nestabilen element in je obenem tudi v konjunkciji ali sožarčenju z Neptunom, kar bo lahko povzročalo tudi negotovost. Sicer pa je pred nami razburljivo in prijetno obdobje, polno velikih pričakovanj.