Prepričanja in iluzije nam koristijo

Ohranjanja drame, igranja vlog od žrtve, preganjalca do rešitelja pogosto ne prepoznamo. Če smo v tem odrasli, je to naše normalno razmišljanje in delovanje. Vrtimo se v istem krogu razmišljanja, razlage, delovanja, in rezultat je enak, pravijo psihologi. Toksične osebe so najbolj rušilne za čustveno občutljive.

Notranji konflikt v čustveno ranljivi osebi je, da hoče oditi iz odnosa, a jo je strah, ker je preveč navezana. Zato mora ostati, saj hoče dokazati in počakati, da toksični človek uvidi, da se moti, da spozna, kako močno jo čustveno občutljiva oseba ljubi. Tu so potem še prepričanja in iluzije.

Dokler smo prepričani o nečem, ni človeka, ni dokaza, ki bi nas prepričal nasprotno. Zakaj? Ker imamo od prepričanja ali iluzije korist. Ta še zdaleč ni samo materialna, korist je lahko, da nam ni treba videti stvari v drugi luči, ker bi preveč bolelo, ker bi morali priznati, da se motimo, ker bi izgubili upanje, ker bi ostali sami, a si tega ne predstavljamo, ker bi … Kar koli že. Odgovor dobimo. Lahko ga že poznamo. Vprašanje je, če hočemo videti, slišati, vedeti.