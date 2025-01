Prehod luninih vozlov v novi znamenji

Vozli vsakih 18 mesecev zamenjajo dvojico nasprotnih znamenj in kažejo dušni razvoj, prek katerega gre človeštvo. Za nami so tri leta, ko sta se vozla premikala po Venerinem in Marsovem znamenju, dve vojni sta bili v tem času. Iskali smo ravnotežje med tem, da se borimo zase, in tem, da je treba iskati mir in se povezovati.

V noči na 12. 1. se vozla premakneta v znamenji, ki jima vladata Merkur in Jupiter, tako bo glavno učenje vezano na razumevanje, videnje, spoznavanje. Severni bo vstopil v ribi, južni v devico, s tem se bo začelo učenje o človeški ranljivosti in pomoči, zdravljenju, podpori soljudem. Devica nas uči živeti učinkovito, skrbeti za čistočo, zdravje, iskati pravo mero, ribi nam odstirata meglice moči in nas kažeta v naši primarni ranljivosti in povezanosti vseh z vsemi.

Ker ima severni vozel kmalu po prehodu v ribi dve konjunkciji s počasnimi planeti, se bomo na začetku bolj učili ranljivosti, sočutja, prepustnosti. Sprva naredi konjunkcijo na začetku februarja z Neptunom, v drugi polovici aprila s Saturnom. To ne prinaša prijetne realnosti. Najpogosteje nam jasno kaže ranljivost človeškega življenja. Glede na to, da gre za ribi, se ta ranljivost množice lahko kaže zaradi težav v naravi, vezanih na moč vode. Ribo povezujemo z begunci, ponovno se odpre problematika, vezana nanje, na migrante in ljudi, ki iščejo boljše razmere za bivanje. Konjunkciji poglabljata občutek negotovosti, nemoči in strahov, ker ribe povezujemo s psiho, je lahko porast tovrstnih zdravstvenih težav.

Vsekakor so prvi meseci leta močno vezani na energijo severnega vozla v ribah, saj se z njim povežejo tudi hitri planeti. Najpomembnejša sta Venera in Merkur, ki se kar trikrat znajdeta v konjunkciji s severnim, saj gresta prek njega retrogradno. Venera od začetka februarja do konca aprila tvori tri konjunkcije. Merkur prvo na začetku marca, obrača se v bližini severnega vozla aprila. Energija rib bo imela izjemno moč, lahko prinese veliko strahov, negotovosti in dvomov, pozitivno sočutje in željo pomagati.

Lunini vozli naznanjajo, česa se uči človeštvo. FOTO: Eyeem Mobile Gmbh/Getty Images

Na začetku maja se na vozle veže Uran s sekstilom, počasi bomo iskali ravnotežje, prizemljitev, red v kaosu, ki ga obetajo prvi meseci leta. Konec maja se na vozle veže Jupiter v kvadratu iz dvojčka, tako bo velika razdvojenost ljudi, ogromno informacij, ki nas bodo premetavale in poglabljale negotovost.

Septembra se Jupiter poveže z vozloma in prinaša upanje, sočutje in povezovanje tega s praktično pomočjo. Sredi junija 2026 bo Uran kvadriral os vozlov, nosil nepričakovane stresljaje, spremembe, vezane na zdravstvo, vremensko nepričakovane dogodke, veter, neurja in podobno. Vozla 27. julija zapustita devico in ribi.

Učenje o nemoči, psihični občutljivosti in sočutju bo do maja letos naporno. Nato bomo lažje iskali ravnotežje z redom, delom, zdravimi navadami in uravnotežili psiho in telo.