Predniki so bili povezani z naravo

Družbe naših prednikov so bile pravične. Njihovo znanje je temeljilo na zakonih narave, ki so uglašeni s kozmičnimi, kajti vedeli so, da če se človek uglasi z zakoni narave, bo avtomatično uglašen s kozmičnimi. Lipa je na primer naše nacionalno drevo, ki simbolizira pravico, božji značaj oblasti, mladost, veselje, zdravje – kaže torej, kako je v naravi vse uglašeno z resnico. Tudi ljudske pravde so se odvijale pod lipo in skupaj so se odločali, kako se bo spor rešil. Čeprav navzven kot narod izgubljamo svojo povezanost z lipo, ta ostaja močen arhetip v podzavesti naroda, le prepoznati moramo njeno moč, da se lahko povežemo z njo in z naravo. Na duhovni ravni ni namreč nič izgubljeno, vse je povezano in vpliva na nas, samo zbuditi se moramo. Kar seješ, to žanješ se ne nanaša samo na zemljo. V resnici je to karmični zakon – naši predkrščanski predniki so torej verjeli v reinkarnacijo. Ko so umrli, je šel njihov zduhec nazaj ter se naselil v drevo, počivališče duš rajnkih prednikov.