Pluton v vodnarju. Opazili bomo ogromen razvoj umetne inteligence

Prehodi počasnih planetov se vedno nakazujejo kot pomemben družbeni dejavnik, ki kliče h korenitim spremembam. Spomnimo se, kako je leta 2008 Pluton vstopil v kozoroga in začela se je gospodarska kriza, hkrati je bilo vedno več terorizma in z njim so se meje državnega nadzora premaknile za ceno svobode posameznika.

Prehod Plutona v vodnarja prinaša ravno obratno – večjo potrebo po svobodi, originalnosti, individualnosti, večjo zavest moči ljudstva, če se ga preveč pritisne in izkoristi. Vanj drugič vstopi 21. januarja, ostaja v njem do 2. septembra letos, nato se jeseni, 20. novembra, dokončno premakne vanj in v njem vztraja vse do leta 2043. Družbeno življenje se bo v tem času močno spremenilo. Če bodo tisti na moči hoteli ljudi preveč potiskati in jih razčlovečiti, se bodo dogajale velike vstaje za dobrobit skupnosti.

Opazili bomo ogromen razvoj tehnologije in umetne inteligence. FOTO: Jamesteohart/Getty Images

Družbena moč se bo iz rok gospodarstvenikov premaknila v roke znanstvenikov, ljudstva, skupin, drugačnih. Z umetno inteligenco se bo spremenilo marsikaj, med drugim trg dela in izobraževalni sistem, z znanstvenim razvojem pri še večji elektrifikaciji tudi avtomobilska industrija in finančna moč, ki se bo odmaknila od nafte in prešla na nekaj drugega. Izjemno hiter znanstven razvoj človeštvo lahko odmakne od narave, kar dolgoročno ne bo dobro za nas.

Sprememba vzvodov moči

Po drugi strani Pluton v vodnarju nakazuje tudi težnjo po ustvarjanju manjših skupnosti, ki delujejo samostojno, osvobojene pritiskov in pravil večjih družbenih sistemov. Ker je vodnar povezan s komunizmom, se lahko vrača nova oblika socializma ali nekaj podobnega, hkrati bo Kitajska pridobivala moč.

Vsekakor se bodo vzvodi moči spremenili. V času Plutonovega potovanja po vodnarju bo ljudstvo bolj nemirno, ne bo se ga moglo tako enostavno zavesti. Družba bo še bolj spoštovala inteligenco, a ne nujno tako, ki jo podpira šolski sistem, ampak tako, ki se znajde v svetu moderne tehnologije in samostojno prihaja do različnega znanja, razumevanja, veščin.

Ko se Pluton na kratko vrača v kozoroga, se bodo napetosti še malce polegle in vračali se bodo stari načini delovanja. Toda ko ponovno in dokončno preide v vodnarja, bomo posledice občutili naslednjih devetnajst let. Dodobra bo pretresel naš svet in ga obrnil na glavo. Pripravimo se na to, da nam bo že v naslednjih mesecih zelo jasno nakazal, katere družbene spremembe nas čakajo.

Tisti, ki so zdaj na oblasti, bodo svoj oprijem težko spustili, toda Pluton se na to ne bo oziral, že letos se bo začel proces temeljne prerazporeditve moči v svetovnem pogledu.