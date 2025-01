Planeti in psihologija: to vaša astrološka karta pove o vašem življenju

V astrološki karti so nebesna telesa igralci, ki sprejemajo različne vloge in se premikajo po prizoriščih. Vsak nakazuje različne psihološke sestavine naše psihe, odraža najrazličnejše ljudi, ki jih srečujemo, kako jih doživljamo, prikazuje nas v različnih življenjskih obdobjih. Ljudje se spreminjamo, tudi če smo bili kot otroci občutljivi, smo lahko kot odrasli zelo trpežni. Čeprav smo bili v srednjih letih mirni in zadovoljni, smo lahko na starost muhasti.

V astrološki karti lahko vidimo, kakšno je določeno življenjsko obdobje glede na to, kako je postavljen planet, ki ga predstavlja.

Ogledalo našega zgodnjega otroštva

Vse od takrat, ko smo v trebuhu, pa do osnovne šole nas predstavlja Luna. Mlajši je otrok, bolj je odvisen od staršev, bolj ga nakazuje Luna. Če želimo uvid, kako se je počutil v zgodnjem otroštvu, pogledamo njegovo Luno glede na znamenje, hišo in aspekte.

Z astrološko analizo razumemo tako čustveno stanje otroka kot konkretne življenjske zgodbe, ki so se mu dogajale. Bolj postaja otrok samostojen in začenja raziskovati svet, bolj ga opisuje Merkur. Ta večinoma opisuje večji del osnovne šole. Ko ga analiziramo prek znamenja, hiše in aspektov, dobimo vpogled v to, kakšno je bilo to obdobje.

Hormoni in čar mladosti

Bolj odraščamo in glasneje se oglašajo hormoni, bolj postajamo Venera. Naredimo analizo Venerine pozicije v karti in ugotovimo, kakšno je bilo življenje v tem obdobju. Ali smo bili sramežljivi in zadržani, če je Venera v negativnem aspektu s Saturnom, ali smo bili privlačni in zanimivi, če je pozitivno povezana z Jupitrom.

Vpliv se spreminja glede na naša leta. FOTO: Thanumporn Thongkongkaew/Getty Images

Ko vstopamo v odrasli svet in dobimo pravice in odgovornosti odraslih, vstopamo v Sončevo obdobje, ki traja od ameriške polnoletnosti do štiridesetih let. V tem času naj bi si človek ustvaril mesto v svetu. Kako mu bo šlo v tem času, je v veliki meri videti v položaju in aspektih Sonca.

Faza odločnosti in moči

Malo po štiridesetem letu se začenja obdobje, ko smo si že marsikaj ustvarili, vendar je mogoče z vztrajnostjo in delom stvari izpiliti, narediti še boljše. To je čas naše moči, odločenosti in borbenosti, da naredimo največ, kot lahko. V tej drzni in vztrajni fazi smo pod vladavino Marsa.

V obdobju, ko še nismo stari, ko naše telo še dobro dela in smo poslovno že veliko dosegli, smo pod vladavino Jupitra. Naši otroci so odrasli, poslovno smo naredili vse, kar se da narediti, zdaj samo žanjemo sadove vloženega dela, telo je še močno in zdravo in mi smo šarmantno sivi, a zadovoljni in si lahko zelo veliko privoščimo. Kakšno bo to obdobje, je odvisno od našega natalnega Jupitra.

Vsako obdobje ima svoj planet

Ko nas telo ovira, obremenjuje, nas bolijo kosti in imamo veliko zdravstvenih težav in naše telo ne zmore več toliko narediti kot v preteklosti, prehajamo v Saturnovo obdobje. Kje se začne starost, je odvisno od posameznika. Toda hkrati se glede na to, kakšen je Saturn v natalni karti, vidi, kakšno bo obdobje starosti.