Odpustite in spustite preteklost

Če želite živeti v resničnosti zaupanja, obilja, ljubezni in radosti, morate biti pripravljeni spustiti vse, kar vas še zadržuje v tretji dimenziji, ki je vse drugo kot to. To vključuje tudi vse pretekle zamere, krivdo, travme, obžalovanja itd. Univerzalno pravilo duhovnega napredovanja namreč zahteva popolno nenavezanost, tako na situacije, odnose, stare zgodbe kot na vse materialno.

Zavedajte se, da vas stara prtljaga otežuje in vleče navzdol, zato se morate odločiti, da jo boste začeli spuščati, če želite napredovati v boljšo prihodnost. Pomagate si lahko z vizualizacijo ter afirmacijami, kot je: »Ljubeče odpuščam in spuščam preteklost.« Lahko pa se le preprosto dotaknete popka z namero, da želite nekaj spustiti ali očistiti, saj je to točka moči, ki predstavlja povezavo z izvorom vaše duše. Lahko pa tudi odrežete vezi z osebo ali situacijo, od katere se želite oddaljiti.