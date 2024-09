Narava Marsa

Marsje doma v ovnu. Osebe, ki ga imajo, so prodorne, dinamične, zagnane k ciljem, športne narave, z veliko energije in morajo biti ves čas v gibanju. Na žalost tak Mars ni vztrajen, je prej tekač na kratke proge kot maratonec. Človek zmore marsikaj, ob težkih aspektih je napet. Ženske privlačijo športni, odločni moški.

V biku je Mars v izgonu, v njem se ne počuti najbolje. Povečane so strasti, a človek se potrudi le za tisto, kar se mu splača. Če je treba, zna biti zelo vztrajen in borben, večino časa pa ni močne volje in vneme. Ženske privlačijo počasnejši, materialistični moški, ki jim nosijo stabilnost.

Mars kaže našo voljo in odločnost. FOTO: Dima_zel/Getty Images

Če ima človek Mars v dvojčkih, je živahen, z veliko projekti. Preveč je prilagodljiv in premalo odločen, a bister, hiter, spreten. Velika je moč misli in kapaciteta za mentalno delo, a njegove besede so preostre, manjka mu potrpežljivosti, pogoste so kletvice. Ženske privlačijo igrivi, mladostni, zabavni moški, pogosto se gredo dvojne igre.

Mars je v raku na dnu. Ne more se izraziti, ne more narediti, kar bi si želel. Ne zna jasno postaviti meje. Pogosto zunaj doma potrpežljivo sprejema veliko neprijaznosti drugih, doma pa na šibkejše lahko stresa jezo in je komandant. Ženske se lahko vežejo z moškim, ki ima družino, otroke, izberejo toplejšega, mirnejšega moškega.

Zmagovalec

Mars v levu kaže močno, samozavestno držo, veliko energije, usmerjene k ciljem. Človek jasno ve, kaj hoče, je odločen in močan pri uveljavljanju lastne volje. Toda včasih ob težkih aspektih je samovšečen in nima sposobnosti videti še koga drugega. V njem je velika tekmovalna moč, mora biti v čem prvi, zmagovalec.

Mars v devici je praktičen, neumoren delavec, ki vidi vsako malenkost, ki jo je treba narediti. Energija mora biti izkoriščena za kaj konkretnega, kar prinaša tudi rezultate. Toda ta Mars ni pogumen, vedno dvomi, premišljuje, se zaradi tega težje odloča in uveljavlja svojo voljo. Veliko lažje sledi ukazom kot vodi. Ženske privlačijo sramežljivi, pridni, uslužni moški.

Mars je v tehtnici v izgonu. Težava je, da ne želi nikogar raniti, druge razume bolje kot sebe in mu ni jasno, da se je treba kdaj odločiti zase, s tem dvigniti veliko prahu in nehote raniti ljudi. Veliko lažje se bori za pravice drugih kot lastne. Lažje deluje v timu kot samostojno, saj za akcijo potrebuje spodbude od zunaj. Ima veliko intelektualno moč. Moški s to kombinacijo so šarmantni, galantni, a premalo odločni in direktni. Ženske privlačijo fini in očarljivi moški.

Mars je v škorpijonu doma in močan, s tem je človek globlji, bolj vztrajen, ima obilico energije in velik magnetizem. Ko ve, kaj bi rad, se bori, dokler ne pride na cilj, je tekač na dolge proge. Potrebuje veliko telesne aktivnosti, več spolnosti in je zelo povezan s svojim telesom. Ob težkih aspektih je lahko razdiralen. Z malo višjo zavestjo so to lahko zdravilci, voditelji, neumorni bančniki.