Naj vaš svet poskrbi za vas

»REALNOST nadzorujete, ko nadzorujete svoj odnos do sveta,« pravi Vadim Zeland, kvantni fizik in ruski avtor teorije transurfinga. Dodaja, da ljudje nismo sposobni reševati svojih težav, lahko pa si pomagamo tako, da si ob vsakem izzivu rečemo: »Dopuščam, da moj svet poskrbi zame!« Ne gre za to, da ne delujete, ampak za vero, da se bo vse dobro izteklo. Lahko si rečete tudi: »Moj svet izbira najboljše zame. Moje namere ustvarjajo moj svet. Moj svet me varuje. Moj svet odstrani težave. Moj svet poskrbi za vse, da je moje življenje lahko in udobno. Ko nekaj naročim, se moje besede izpolnijo. Tudi če sam ne vem, kako dobro poskrbeti zase, to ve moj svet. Vse, kar se dogaja, prispeva k uresničenju moje namere, in vse se odvija, kot se mora.«