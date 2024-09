Nagovorite svoje težave

Louise L. Hay, preminula ameriška pionirka zdravljenja uma in telesa s pomočjo afirmacij in intuicije, je ena prvih povezala bolezenska stanja ter miselne vzorce, ki se skrivajo za njimi, ter spoznanja že leta 1976 strnila v svetovno znani knjižici Telo je tvoje. Sama je tedaj prebolevala raka in dognala ne le, da lahko sami odkrijemo vzrok bolezni, ampak da lahko tudi spodbudimo telo k samozdravljenju z afirmacijami, ki nagovarjajo naše vzorce in prepričanja.

Neplodnost je tako po njenem strah in upiranje toku življenja. Pomaga afirmacija: »Vedno sem na pravem mestu, počnem prave stvari ob pravem času. Cenim se.« Menstrualne težave predstavljajo predajanje moči zunanjim vplivom. Recite si: »Močna, dinamična ženska sem. Vsak del mojega telesa brezhibno deluje.«

Smrčanje je trmasto zavračanje opuščanja starih vzorcev

Pljučnica po Louise kaže obupanost, naveličanost, čustvene rane, ki si jih ne dovolimo zdraviti. Govorimo si: »Prosto sprejemam božanske zamisli, ki jih napolnjujeta dih in inteligenca življenja.« Debelost je po njenem povezana s strahom, potrebo po zaščiti, bežanjem od občutkov. Pomaga, če si prigovarjamo: »Rad/-a se imam in sprejemam se.« Smrčanje je trmasto zavračanje opuščanja starih vzorcev. Pomaga: »Osvobajam se vsega v duhu, kar ni ljubezen in radost.« Zanimivo je, da pike mrčesa povezuje z odprtostjo za poniževanje. Priporoča misel: »Odpuščam si in se imam rad/-a zdaj in vedno.«

Vetrovi izhajajo iz oklepanja, strahu, neprebavljivih zamisli. Recimo si: »Sproščam se in dopuščam, da se življenje prosto pretaka skozme.« Vnetje na duhovni ravni sprožijo strah, jeza, razvneto razmišljanje. Pomaga: »Razmišljam mirno in zbrano.« Zastrupitev s hrano pomeni prepuščanje nadzora drugim. Recite si: »Premorem moč in nadzor, da prebavim vse, kar mi pride na pot.« Žulje pa povezuje z upiranjem, pomanjkanjem čustvene zaščite. Pravi, da pomaga misel: »Blago plujem z življenjem in vsako novo izkušnjo.«