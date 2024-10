Nadzorujte svoje misli

Ko si v svojem notranjem miru, zunanja situacija nate ne vpliva več tako močno. S svojo vibracijo namreč poskrbimo, da smo ob pravem času na pravem mestu, s pravimi ljudmi, da se za nas tudi v težkih razmerah vse dobro izide. Morda čudežno najdemo rešitev, nam je omogočeno nekaj, kar drugim ni, naša naravnanost lahko ustvarja čudežne okoliščine. Ljudje mislijo, da bodo spremenili vlado, šefa, partnerja … Ne bodo, saj se bo vedno pojavil drug šef ali partner, kajti vsak se mora najprej soočiti s svojim črnim volkom in se spremeniti v sebi, pravijo duhovni učitelji.

Postavlja se vprašanje, ali želijo delati na sebi ali raje živijo nevedno. Zdi se namreč, da si želijo biti nadzorovani, kajti če izstopijo iz sistema, bodo morali nekaj narediti, kar ni enostavno. Soočiti se bo treba z bolečino, trpljenjem. Želijo si biti vodeni, ker jim je lažje, da jim nekdo pove, kdaj naj nekaj naredijo in kako. Če veš, da si sam kreator svojega sveta, moraš biti odgovoren. Ob tem so pritiski na nas vse večji, od čustvenih, prek bombardiranja naše mentalne ravni z nasprotujočimi si informacijami – da se s tem zaposlimo in ne vidimo, kaj se dogaja za našim hrbtom, hkrati nosijo s sabo tudi energijo, ki nas spravi v določena čustva.

Ko zaznamo negativno misel, se moramo vprašati, od kod prihaja. Od nas je odvisno, koliko pustimo, da zunanje informacije vdirajo v nas. Opazimo lahko, da določene misli niso naše ali sporočila vodnikov, angelov, ampak manipulacija ali kolektivna zavest, na katero smo se priklopili. Kvantna fizika je dokazala, da je misel energija, a le če je imamo veliko, lahko kreiramo stvari, ki si jih želimo. Zato je odlično, da negativne misli prepoznamo in se jih naučimo obračati v pozitivne. Samo opazujemo jih in se ne odzovemo nanje.