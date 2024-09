Na nebu spektakel: polna žetvena luna skupaj z delnim mrkom

Pred nami je nova polna luna, imenovana tudi »žetvena luna«. Gre za polno luno, ki je najbližja jesenskemu enakonočju, ki mu bomo letos priča 22. septembra. Polna luna bo nastopila v sredo. Na isti dan bo nastopil lunin mrk.

Na nebu bomo lahko občudovali spektakel, saj bo polna luna v kombinaciji z delnim mrkom.

Lunin mrk bo viden tudi iz Slovenije v noči s 17. na 18. september. Polsenčni mrk se bo začel okoli 4.41 po lokalnem času, delni mrk bo dosegel svoj vrh ob 6.45. Celoten dogodek pa bo trajal več kot dve uri.

Astrologi pričakujejo, da bo to dvotedensko obdobje med luninim in sončnim mrkom precej težko. Mrki pogosto prinašajo pomembne preobrate in zaključke, kar pomeni, da bomo v tem obdobju verjetno občutili potrebo po osebni preobrazbi. Ta lunin mrk bo idealen za razreševanje starih težav in odprtje prostora za nove začetke, k temu pa ga bo spodbudila luna, ki bo v znamenju ribe.

Ribe, kot vodno znamenje, nas spodbujajo k raziskovanju naših čustev, empatije in povezovanja z drugimi na globlji ravni.

Lunin koledar | Lunin koledar 2024 | Lunin mrk | Lunin mrk 2024

Kaj za ta čas napoveduje horoskop?

Oven

Sprostite se in si napolnite baterije. To obdobje vam lahko pomaga izkoristiti vaše prirojene duševne sposobnosti in intuicijo. Poslušajte, kaj vam govori vesolje.

Bik

Pridite ven in se družite! Verjetno boste obkroženi s številnimi prijatelji, oboževalci ali sledilci. Ta luna osvetljuje vašo socialno mrežo in odnose, tako da se lahko udeležite pomembnega dogodka ali celo spoznate veliko novih ljudi.

Dvojčki

Nebo je meja. Pripravite se, da se dvignete višje proti zvezdam. Ta luna osvetljuje vaš poklicni svet in lahko prinese napredovanje, nagrado, priznanje ali novo ponudbo za delo. V tem trenutku poskušajte in pridete lahko daleč.

Rak

Razširite svoja obzorja. Polna luna vas lahko navdihne, da boste rezervirali let ali že načrtovali zabavne počitnice za naslednje leto.

Lev

Donosna priložnost je lahko za vogalom. Morda se vam obeta velika plača, bonus, štipendija, dediščina ali paket ugodnosti. To bi lahko prineslo tudi novice o vaši nepremičnini ali naložbah.

Devica

Bodite pozorni na odnose. V zvezi bi lahko dosegli nov pomemben korak - lahko se preselite, se dolgoročno zavežete, zaročite ali celo poročite.

Tehtnica

Lunin mrk bo le še pospešil vašo produktivnost. Morda načrtujete velik projekt za svojega delodajalca, prevzemate več odgovornosti ali celo pustite eno službo, da bi lahko začeli z novo.

Škorpijon

Potopite se v čarobnost. Lunin mrk bo za vas kot angelska pesem. Romantika, strast, užitek, umetnost, lepota in plodnost – vse sije v tem času.

Strelec

Sprememba je na obzorju. Lunin mrk lahko povzroči spremembe v vašem domu, nepremičninah, družini ali pri starših. Morda se boste preselili ali prenovili svoj dom.

Kozorog

Sprejmite zmago. Energičen lunin pojav vam bo stal ob strani, če boste dobili velik intelektualni projekt, bodisi pri pisanju, govorjenju, oglaševanju ...

Vodnar

Finančni prehod je v teku. Ta lunin mrk najverjetneje ne bo prinesel le denarja, ampak vas bo spodbudil, da ga boste vložili na prava mesta. V tem času se lahko pojavi povišica, nova stranka, nova ponudba za delo ali stranska služba.

Ribe

Ste pod žarometi. Zdaj bo morda dosežen zelo pomemben osebni cilj ali sanje - kot tudi sprememba v pomembnem razmerju. Zdaj je trenutek, da stopite v svojo moč, se uveljavite in vsem pokažete, zakaj ste tako lepi, čarobni in edinstveni.