Modrost vzhoda za novo dobo: program Ključ do duše

Katere so najpogostejše blokade in omejitve?

Zaprisega revščini, pokorščini in celibatu. Posledično človek kljub velikim naporom ne doseže ravni finančne varnosti ne obilja, je pretirano »ubogljiv«, pokoren in ponižen – z drugimi besedami povedano: se ne zna (zmore) postaviti zase. Posledice zaprisege celibatu v eni izmed prejšnjih inkarnacij imajo tudi za to življenje posledico frigidnost in impotenco ali nezmožnost popolnega izražanja seksualne energije v partnerskem odnosu.

Zakaj druge tehnike pomoči ne delujejo in v čem se razlikuje tematika iz programa Ključ do duše?

Glavni razlog je ta, da se večina tehnik »ne dotakne« dušne ravni. Večinoma temeljijo na razumski ravni.

Drugi razlogi so, da ne preidejo v »center« problema, kot da režejo plevel, namesto da bi ga izpulili s korenino. Problem oz. plevel bo nekaj časa miroval oz. bo neviden, ob novih priložnostih pa bo spet pokukal na dan. V programu Ključ do duše gremo v svet akaš, kjer je domovanje duše, in prepišemo (popravimo) nekoč zapisan napačen program (omejitev) z novimi možnostmi.

Ali z vstopom oz. delom z akaškimi zapisi lahko spremenimo usodo?

Delno da. Drugi del, ki je nespremenljiv, pa popravimo, da je naše življenje lahko znosno, bolj radostno in da smo bolj produktivni pri iskanju rešitev. Nikakor se ne smemo oklepati dejstva, da če smo se rodili revnim staršem, bomo revni tudi ostali. Vedno obstaja možnost, četudi je včasih zelo majhna. Tudi čudeži se dogajajo.

Kakšni čudeži?

Naša dušna raven je močnejša od materije, z našim pravilnim dušnim delovanjem presežemo meje materialnega.

Kakšen primer?

Ženska pri 42 letih je zanosila, čeprav so ji vsaj trije zdravniki povedali, da ne bo nikoli postala mama. V akaških zapisih sva našli zaprisego, da noče več otrok, in to zaprisego zabrisali ter jo popravili s »pripravljena sem na materinsko vlogo in otroka«.

V programu Ključ do duše se ne boste čudili mojim uspehom, uvidom in izjemni tematiki v knjigah in drugih tiskanih medijih, temveč boste občudovali SEBE, se radostili ob SVOJIH USPEHIH, kajti tudi vi ste lahko »najboljša verzija sebe«. FOTO: OM Garden Institut

Torej, kakšne spremembe lahko kdo pričakuje?

Delamo samo z božansko energijo, ki je najvišja kreativna sila v vesolju. Nikoli ne bomo vsi postali vse, torej primer: če ima nekdo dušno skupino mintaka, nikoli ne bo dober računovodja, matematik, tehnik, strojnik ipd., ker se pač to ne sklada z njegovo izvorno dušno skupino. Lahko pa postane intuitivni svetovalec, terapevt, umetnik ipd., vse je odvisno tudi od primarnega energijskega centra ali čakre, ki prevladuje pri posamezniku.

Bistvo je spoznati sebe.

Da, bistvo programa je resnično razumsko spoznavanje sebe, svojih nagnjenj, talentov in odprava strahov, ki človeka omejujejo. Namreč mnoge odločitve je prevzel na podlagi strahu, tudi ubijal in se povezal z napačnimi ljudmi, se poročil npr. iz strahu pred osamljenostjo ali pa se priključil kakšni »nebožanski organizaciji«, kot so egoistične politične ali druge verske sekte, ki nimajo nič skupnega s pravo vero in jo pogosto uporabljajo samo za krinko.

Eno je razumeti, drugo pa je delovati in obenem upoštevati dušno zgodbo, je tako?

Da. Vsaka duša ima svojo kronologijo, dobro in slabo plat svoje večne, dušne preteklosti. Vendar se spremembe na bolje zgodijo samo takrat, ko razum dojame, duša pa sprejme. Dušni nivo se začne na metafizični ravni 5. stopnje zavesti.

Torej v svoj program sprejmete samo ljudi z visoko stopnjo zavesti?

Na prvem mestu je srčna želja pomagati sebi in drugim, izobrazba, klasična šola ni pomembna. Stopnja zavesti nam pove glede prepoznavanja božanske, kreativne energije v nas samih in se izkaže preko našega praktičnega dela, v konkretnem življenju. Visoka stopnja zavesti pomeni, da človek dela iz vesti, po vesti.

FOTO: OM Garden Institut

Razlika med knjigami in tečajem v praksi

Ste avtorica mnogih knjig, med njimi so kar tri, kjer je delček znanja iz programa Ključ do duše. Katere knjige so učbeniki vašega programa?

Te knjige so:

AKAŠKI ZAPISI – OSNOVE DUŠNE MATRICE

AKAŠKI ZAPISI – MOJSTRSTVO DUŠE

SPOROČILO Z ORIONA – KANALIZIRANA SPOROČILA ZA SVET MED L. 2025 IN 2045

Če ste ali boste prebrali katero ali pa vse knjige, še vedno ne boste doživeli spremembe, pravite. Zakaj?

Namreč mentalna raven – dojemanje, razumevanje, ki vključuje naučeno znanje – NE zadošča za SPREMEMBO. Sprememba se zgodi z RAZBISTRITVIJO.

Ko grem v svet akaš, kar ste že poskusili, ko sem vam brala dušni zapis, je to ozaveščanje in se dejansko ujema s kvalitetami, ki jih človek še vedno ima.

Za bralce pa za začetek priporočam, da me v eni uri preizkusijo. J Kot že povedano, je to storitev BRANJE DUŠNEGA ZAPISA, ki poteka preko Mobitela, Skypa ali Google Meetinga.

VSE TO ZNANJE, ne le iz treh knjig, tam je manj kot 10 % teoretičnega dela, ste pripravljeni deliti z novimi učenci?

FOTO: OM Garden Institut

Ja, letos odpiram vrata 12 novim, za prihodnje leto še nisem odločena. Sem pač edina v Sloveniji, ki je to starodavno znanje in modrost prinesla v EU, in imam pooblastilo in blagoslov, da to širim v svojem domačem okolju. Ker to dopolnjujem in raziskujem že 27 let, je to moj avtorski program, zaščiten in varovan.

Odpiramo vam vrata triletnega usposabljanja – Ključ do duše.

Delali bomo počasi in vztrajno.

Potrebovali boste tri ure na teden, da se uskladite s prvotnim, božanskim namenom vaše duše, odpravite blokade in omejitve iz tega in prejšnjih življenj.

Anonimnost je zagotovljena, kajti podporni klici in pregledi nalog so zasebni, ena na ena.

V ceno programa je že vključena pomoč in podpora tudi za vaše štiri najdražje (običajno so to družinski člani in/ali prijatelji).

Delo poteka večinoma na daljavo, le za vajo regresije, hipnoze in progresije je potreben osebni pristop v času po individualnem dogovoru.

Predhodni tečaji niso potrebni, večkrat so ovira kot prednost, saj mnogo napačno dojetega ezoteričnega znanja ni uporabnega v programu Ključ do duše.

Informativn dan:

Kje? Preko Google Meetinga.

Kdaj? V četrtek, 29. avgusta 2024, z začetkom ob 20. uri, do predvidoma 21. ure.

Kako se prijavim? Izpolni obrazec na spletni strani, ki se odpre s klikom na povezavi tu: https://www.omgarden.si/online-programi-in-tecaji/

Kakšne so želje in pogoji za učenje akademije Ključ do duše?

Dobrosrčna osebnost, želja po rednem in vztrajnem sodelovanju, predhodni pogovor preko branja dušnega zapisa z Aleksandro Winkler Drole.

Ali tečajnik prejme diplomo, certifikat?

Vsi, ki so oz. bojo uspešno opravili program prejmejo dve potrdili Mojster branja iz akaških zapisov ter Mojster OM hipnoze, regresije in progresije.

V čem je skrivnost, da so vaše napovedi, tudi glede kovida, karantene pa naravnih nesreč, poplav in potresov, ki jih beremo v raznih revijah, kot so Onaplus in druge, tako natančne?

Moji uvidi v prihodnost zajemajo hipnotično progresijo, vse, kar bo, je že zdaj nekako splanirano v svetu iznad naše fizične dimenzije – v svetu akaš.

Aleksandra Winkler Drole, avtorica šestih knjig, mojstrica dostopa do akaških zapisov ter učiteljica zdravilne OM hipnoze, regresije in progresije. FOTO: OM Garden Institut

Napišimo novo poglavje svojega življenja, in to v svet božanske energije – svet akaš, ki odklepa vrata bistva naše osebnosti - našo dušo. Uskladimo svojo dušno naravo z razumom, egom, višjim jazom in fizičnim telesom, da bomo harmonični kot dober pevski zbor. Vse komponente naše osebnosti morajo biti usklajene, da lažje dosegamo življenjske cilje, smo radostni in živimo v ljubezni in obilju. Postanimo najboljša različica sebe in se znebimo odvečne prtljage, ki nam leži na duši in nam preprečuje obilje na vseh ravneh.

Videopredstavitev programa Ključ do duše:

Kontakt: Če vas program KLJUČ DO DUŠE zanima, si preberite več info, oglejte videovsebino in izpolnite naročilnico na spletni strani, ki se odpre tu: https://www.omgarden.si/online-programi-in-tecaji/ Izpolnite info prijavnico ali pišite na e-naslov: aleksandra.vizionar@gmail.com. V dveh delovnih dneh boste prejeli odgovor. V veselje mi je poklepetati z vami. Vaša mentorica: Aleksandra Winkler Drole www.omgarden.si www.omgarden-shop.com

Naročnik oglasne vsebine je OM Garden Institut