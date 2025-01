Merkur obarva naš način razmišljanja

Misel je prva osnovna kreativna iskra, s pomočjo katere človeško bitje ustvarja svoje življenje. Način, kako človek razmišlja, lahko vidimo prek Merkurja v astrološki karti, ki naznanja, kaj ga zanima. V katero hišo je postavljen, kaže, kako razmišlja, v katerem znamenju je, njegovi aspekti pa nakazujejo njegov način razmišljanja.

Misli so zavestni del človeka in z njimi lahko vsaj delno usmerja svoje življenje. Naše zavestne odločitve so razumske. Pri oceni Merkurja v astrološki karti ne smemo pozabiti pogledati tudi, kateri planeti so v znamenju dvojčkov in device, ki jim Merkur vlada, saj ti planeti na neki način »živijo« tudi v Merkurju.

Če je Luna v devici, bodo naše misli bolj tekoče, hitrejše, vendar bodo tudi bolj pod vplivom čustev, in včasih so zaradi tega mogoči tudi živčnost, spremenljiva mnenja in podobno. Pogledamo tretjo hišo, prvo znamenje v tretji hiši, pozneje pa tudi planete v njej, vladarja tretje hiše v znamenju, hiši in aspektih. Tako ocenimo, kako nekdo razmišlja, s tem vemo, koliko lahko v resnici naredi iz svojih potencialov.

Kaj prinaša?

Merkur z Luno lahko, kot rečeno, prinaša hitro, tekočo misel, pospeši delovanje razuma, poglablja intuicijo, v slabših povezavah lahko prinaša disharmonijo med mislimi in čustvi, človek življenja ne vidi in ne razume realno, ampak mu čustva pačijo razum, tudi odločitve lahko sprejema na podlagi čustev. Merkur s Soncem nakazuje moč misli, bolj zavesten pogled na življenje. Merkur z Venero je v glavnem prijetna kombinacija, ki prinaša ljudi, ki pozitivno razmišljajo in so pogosto prijetni v družbi, komunikaciji. Bolj površinsko, manj globoko misel, vendar zadovoljno, pozitivno, človek vedno išče, kar je spodbudno.

Merkur, povezan z Marsom, prinaša močno, odločno, hitro misel, je prvi pogoj vsake genialnosti, v negativnih povezavah je lahko misel prehitra, agresivna, pojavi se besedna napadalnost. Merkur z Jupitrom kaže človeka, ki se vedno uči in zaupa nasvetom modrejših, ima pozitiven pogled na življenje. Če je aspekt disharmoničen, več govori, kot uresniči. Merkur s Saturnom daje dobro koncentracijo, resen um, previdnost, lahko tudi strahove, dvome, ozkost mišljenja ali celo slabše razvit razum.

Merkur z Uranom prinaša izjemno hiter um, hitro dojemanje, možnost genialnosti, lahko nemir, preveč in prehitre misli, sogovornika človek prekinja, ne posluša. Merkur in Neptun sta kombinacija za domišljijo, intuicijo, počasnejši razum, zmeden um, možnost napak, Merkur in Pluton pa za globoko misel, odkrivanje skrivnosti, mentalno moč, lahko tudi nekompromisnost, temne, škodoželjne, jezne misli.