Luna vodi naša čustva, uskladite se z njeno energijo

Lunini ciklusi predstavljajo faze rasti in upadanja oziroma umiranja ter ponovnega rojstva. V mitologiji je Luna simbol napredka človeškega življenja v času od skrivnosti rojstva do skrivnosti smrti. Astrološko je povezana s telesnimi funkcijami in čustvenim doživljanjem. Ker ima vsakdo od nas »arhiv« vseh življenjskih izkušenj (uskladiščenih v umu, spominih, čustvih, tudi telesu), lahko prek nje gledamo svoj telesni odziv, npr. jezo ali strah, kot izpolnitev ali frustracijo naših notranjih potreb. Luna naj bi bila prav tako povezana s časom, kar v Indiji razumejo kot karmo. Doseganje celosti in zdravja je tako mogoče samo s spojitvijo vseh vidikov našega bivanja - začetka in konca, rojstva in smrti, tako kot nenehno plimovanje in Lunine mene.

Poiščite, v katerem znamenju je bila Luna v trenutku vašega rojstva. Tisti z Luno v ovnu so aktivni in vitalni. Potrebujejo sprostitev in meditacijo, da ugasnejo svoj nenehno delujoči um. Hitro se razburijo in se odločajo nepremišljeno, impulzivno. Tisti z Luno v biku so mirni in imajo radi stalnost v življenju, fizično udobno okolje, predvsem kadar so bolni. Radi se razvajajo, pomembno jim je finančno stanje. Ljudje z Luno v dvojčkih sovražijo dolgčas. Potrebujejo mentalno spodbudo, različnost in vznemirjenje, prav tako veliko pogovora. Ves čas se jim mora kaj dogajati. Posamezniki z Luno v raku so izjemno čustveni, potrebujejo oporo in spodbudo, posebno družinskih članov. Pogosto kuhajo mulo, hitro so užaljeni.

Uskladite se z njeno energijo. FOTO: Anton Vierietin/Getty Images

Tisti z Luno v levu so topli, samozavestni, kreativni in ljubeči. Če dobivajo veliko pozornosti, se počutijo zaželene in pomembne. Ljudje, ki imajo Luno v devici, so urejeni, pikolovski, včasih lahko tudi sitni. Red in jasnost sta zanje zelo pomembna v vseh situacijah. Tisti z Luno v tehtnici potrebujejo mir, tišino in pomirjenost, lepo okolico in tesne odnose vseh vrst. Težko so sami, želijo si dvojine. Posamezniki z Luno v škorpijonu imajo zelo globoka čustva. Lahko so ljubosumni in maščevalni. Potrebujejo prijatelje, ki razumejo njihove globine in se lahko vživijo vanje. Tisti z Luno v strelcu so zabavni in imajo notranji občutek za optimizem. Pričakujejo, da jim bo šlo vedno vse dobro. Ljudje z Luno v kozorogu so previdni, hladni, resni in zadržani. Počasi vstopajo v odnose in znajo biti materialistični. Vodi jih razum, ne čustva. Tisti z Luno v vodnarju so človekoljubi. Za vsako ceno potrebujejo svobodo in so pogosto čustveno nevezani, medtem ko ljudje z Luno v ribah vpijajo misli in občutke drugih ter se morajo naučiti postaviti meje. Zelo so sočutni in vsi se jim smilijo.