Konjunkcija Jupitra in Urana že to nedeljo: vse se bo dogajalo hitro in intenzivno

Povezovanje počasnih planetov med seboj prinaša velike družbene spremembe. Konjunkcija med njimi je začetek ciklusa in možnost razvoja za celotno obdobje do naslednje take konjunkcije.

Jupitra in Urana povezujemo z nebom, razvojem, duhom, idejami, intelektualnim delom, tako njuno konjunkcijo doživljamo kot razvojno, napredno, ki prevetri zastarela prepričanja in nas potiska v novo realnost. Tako Jupiter, planet ekspanzije, kot Uran, planet idej in napredka, nosita potencial hitrega družbenega – v smislu več svobode – in znanstvenega razvoja.

Leta 1900 je njuna konjunkcija spodbudila razvoj letalske industrije. Predzadnja, leta 1997, na 5. stopinji vodnarja, je prinesla izjemen razvoj tehnologije in znanosti. Zadnja, na 27. stopinji rib, leta 2011, izjemen razvoj na filmskem področju in področju videopovezav.

Bolj se bomo zavedali pomena zdrave hrane. FOTO: Rosshelen/Getty Images

Samooskrba in večja samostojnost

Tokratna konjunkcija bo v biku, razvoj bo opazen na področju pridelave hrane, kmetijstva, zaščite narave, biologije, biotehnologije. Bo na 21. stopinji, ki jo povezujemo s strelcem, tako je še poudarjena energija razvoja, globalizacije, svetovnega premika, vezanega na biologijo, naravo, hrano. Bika povezujemo s finančnim področjem, z bankami in valutami, tako bo tudi na tem področju velik napredek oz. razvoj. Kombinacija lahko obljublja konec poslovanja z gotovino ali predstavlja nov način finančnega poslovanja. Vezana je na kriptovalute, ki se postavijo na drugo raven, pridobijo družbeno vrednost oz. jo spreminjajo. Konjunkcija je podprta z Marsom iz rib, kar še bolj naznanja globalizacijo, čezmorsko trgovanje, porast internetnega trgovanja in bogatenja. Vedno več možnosti bo služiti prek interneta. Dispozitor konjunkcije je Venera v izgonu, a v mešani recepciji z Marsom ter na Kironu. Tako bo razvoj, vezan na hrano, še vedno odpiral določene bolečine, po drugi strani bo prišla do vsakega vest, da je hrana čudežno zdravilo, s katero se lahko pozdravimo, če jo uživamo modro.

Vse se bo dogajalo hitro in intenzivno, lahko nas preseneti nova realnost.

Karta konjunkcije za Slovenijo izpostavi Saturn, tako bomo sprva imeli težave, morali bomo postaviti strukturo, se truditi, boriti, pozneje bomo želi sadove. Konjunkcija je na koncu druge hiše in sporoča, da moramo pripraviti zakonodajo, da bo država imela več od novodobnih načinov vlaganja financ, da bo treba vlagati energijo v kmetijstvo, skrb za zdravo hrano, dolgoročno pritok denar iz naprednih podjetij. Pomembno bo delati na samooskrbi in večji samostojnosti.

Zasebno nas bo poskušala konjunkcija nečesa osvoboditi, nas dvigniti na višjo raven. Vse se bo dogajalo hitro in intenzivno, lahko nas preseneti nova realnost. Poglejte, v katero natalno hišo pade, tam bo razvoj, bistvena sprememba. Če je aspekt v harmoniji z ostalimi vidiki karte, bo ta lažja in hitrejša. Če je v napornih aspektih, bo nepričakovana in stresna. A čeprav se bojimo hitrega razvoja, nam omogoča preskok, dvig, osvoboditev. Delo na sebi bo rodilo sadove in naprej bomo potovali nekoliko lažji.