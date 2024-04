Kakšno vreme ustreza tehtnicam

Vlada vam Venera in ste kot jasno nebo. Po svoji naravi spominjate na jasen in svež dan, ko je svetla, a mehka svetloba, lahkotno obarvana, ki veliko obljublja in vse je v njej videti ljubko. Vaša vedrina ni naravna odlika, ampak cilj, ki ste ga dosegli po nešteto težavnih poskusih.

Tudi kadar ste zaskrbljeni, tega nikoli ne pokažete, vedno ste umirjeni in se ustavite, še preden pridete do nevihtnih oblakov. Ne prenašate nenadnih sprememb vremena, ki vam lahko skuštrajo lase in zmedejo načrte. Na vremenske spremembe se odzivate enako uglajeno, kot se na vse druge stvari, ničesar ne pokažete in nič ne izbruhne na plan.

Vaše telo plašita vlaga in mraz, pred vremenskimi spremembami vas svari s fizičnimi tegobami – lasje postanejo mlahavi, koža pordi. Za ustvarjanje in ljubezen vam je najljubše jasno vreme, brez hitrih sprememb in predvsem brez neviht. Le ko je nebo jasno, se tudi v vašem srcu pojavi enaka jasnina, ki jo s previdnostjo varujete kot ograjen vrt.

Sovražite vse pretirano: močno sonce, skrajno soparo in mraz, grmenje in bobneč dež.