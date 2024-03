Kakšno vreme ustreza dvojčkom

Dvojčkom vlada Merkur in so kot lahkotni oblaki. Spremenljivost njihovih čustev niha z vremenom. Veseli jih vse, naj bo to sonce, dež, oblačnost ali veter, vendar v majhnih količinah in ob nenehnem spreminjanju čez dan. Spremembe vremena jih zbudijo, nepredvidljivi nalivi in tudi močni sunki vetra jim ne vzbudijo strahu, pripravljeni so na vse in prav vse jih veseli. Vendar vseeno niso imuni proti vplivu vremena, njihove občutljive antene vnaprej zajemajo spremembe in povzročajo notranji nemir.

Obožujejo torej različno vreme, ki se na hitro spreminja in v kratkem prinese veliko raznolikosti, barv, občutkov, različnih počutij. Zrak ali veter na koži jih povzdiguje in zbudi, spodbuja dovzetnost in duhovitost. Mogoče bodo staknili prehlad, a vseeno jih bo pestro vreme spravilo v dobro voljo in jim dvignilo duha. Seveda pa ne moremo reči, da jim ne gre nič na živce: megla jih potre, sopara utrudi, ledeni mraz jim zamrzne um. Niso narejeni za skrajne razmere, saj so premočne za njihovo nežno telo, a ne prenašajo niti enoličnosti, kot je nepretrgan dež, ki jih namoči z žalostjo.