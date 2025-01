Harmonija in napetost: moč planetarnih povezav v horoskopu

Ko sta dva planeta ali več v konjunkciji, to predstavlja združitev dveh (ali več) energij v eno moč in energijo tako v dobrem kot v slabem, intenzivnost. Sonce prinaša ustvarjalno energijo, Saturn blokirajočo. Konjunkcija je vedno pomembna točka v horoskopu. Poleg same narave planetov ali stopinj planetov, ki sta v konjunkciji, pogledamo, kateri planeti ju aspektirajo in kako zelo pomemben je položaj dispozitorja in njegovi aspekti. Če je planet v konjunkciji s kotom karte, še posebno barva človekov značaj.

Če gre za sekstil, se dve simboliki med seboj pozitivno in praktično povežeta. Aspekt ima naravo Venere, koristen je v ljubezenskih in prijateljskih odnosih. Prinaša umirjenost, prijaznost, učinkovitost in skromnost.

Spopad energij in potreba po akciji

Kvadrat je povezan z materialnim, zemeljskim. Energiji planetov se težko povezujeta, zato so možne blokade in težave. Če se težav ne zavedamo, so lahko vir napetosti. Energija kvadrata se mora sprostiti z akcijo. Kvadrat ima naravo Marsa. Prinaša sunkovito in nenadzorovano akcijo, pretiravanje in nemoč, oviro, nato boj. Podoben, a milejši vpliv imata tudi polkvadrat in poldrugi kvadrat.

Pri trigonu je povezava planetov harmonična. Ima naravo Jupitra. Prinaša sproščenost, harmonijo, zmago brez boja, ustvarjalnost. Kar predstavljata planeta, je človeku v užitek in zabavo.

Skrita napetost in potencialne krize

Inkonjunkcija je stresen aspekt, ker povezuje planete v znamenjih, ki nimajo nič skupnega. Povezana je s stresom, boleznijo, krizami, smrtjo.

Pri opoziciji sta si planeta nasproti in kažeta poskus povezati nezdružljivo, nasprotno. Ima naravo Lune. Prinaša nasprotje, trenja, usklajevanje nasprotujočih principov, napetost – človek se zave nujnosti vzpostavljanja harmonije. Prinaša trenja v medsebojnih odnosih in nihanje – enkrat prevladuje ena energija, potem se prevesi in prevladuje druga. Povezana je z notranjimi nemiri, spori, prepiri, ločitvami, uporom, nemočjo vzpostaviti ravnovesje.