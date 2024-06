Duhovno podprite svoje cilje, samo v akcijo morate

Ker sami kreirate svojo realnost, rezultatov ne bo brez začetne usmerjene akcije, ki sproži energijo v pogon. Začnite tako, da odprete um in srce. Zavežite se in vsak dan sledite odprtosti in veri, da se vse dogaja tako, kot se mora. Bodite dovzetni za neverjetno sinhronost in dogodke, ki vas peljejo po pravi poti.

Potrudite se in izkoreninite vsako pretnjo negativnih misli in čustev, ki so pravi ubijalci vaše namere in vas poženejo navzdol po spirali obupa in prikujejo na mesto. Odpravite vsakršen dvom. Poleg tega bodite dejavni in vsak dan napredujte v smeri svojega namena in izpolnitve želja. Morda se sprašujete, kako, ko se večino časa navidezno nič ne dogaja v tej smeri. Dejstvo je, da se, tudi ko se na materialni ravni nič ne odvija, marsikaj že oblikuje na energijski. Prav zato je pomembno, da svoje želje podpirate, tudi ko se 'nič ne vidi ali ne godi'. Recimo tako, da si vzamete nekaj časa vsak dan za razmišljanje ali pisanje o svoji želji. Da na svojo vizualizacijsko tablo pripnete novo sliko, povezano z vizijo. Da opravite telefonski klic in se pozanimate o nečem, povezanem z željo. Če želite imeti nekoč svojo slaščičarno, recimo pečete pecivo.

Popolna kombinacija za uspeh je, da storite vse konkretne korake, a se oborožite tudi z vso potrebno duhovno podporo. FOTO: Kieferpix/Getty Images

Če želite nov avto, hodite po avtosalonih, dajete na stran 10 odstotkov plače in spremljate prodajne akcije. To je očitna akcija – logični, predvidljivi koraki zavestnega uma. Dogajanje podprete tudi z vizualizacijo, afirmacijami, pisanjem dnevnika hvaležnosti, meditacijo in molitvijo. Tako se bo vesolje odzvalo in vam pripeljalo na pot ideje, ljudi, priložnosti, denar in druge vire, ki jih potrebujete, da uresničite svojo željo.

Našli boste navdih, sledili intuitivnim impulzom in opazovali svoje sanje. Naj vas vodijo radovednost in interesi. Bodite pripravljeni slediti intuiciji, namigom in poslušati notranji glas. Takšna akcija je potrditev prepričanj in pozitivnih pričakovanj. Poteka na nezavednem nivoju in temelji na odprtosti za priložnosti okoli vas. Govori o zaupanju in povezovanju z višjim umom. Včasih se vam bo zdelo, da so impulzi skoraj neopazni in nimajo povezave z izpolnitvijo želje, a če jim sledite, bo življenje postalo čarobno. Začele se bodo preobrazba, rast in izpolnitev. Takšna pot je lahko sprva videti povsem drugačna od tiste, ki ste si jo zamislili. Naučite se zaupati svojemu notranjemu bistvu, procesu, vesolju in se ne ustavljajte. Zaupajte in napredujte z zaupanjem, vedoč, da vas bo vesolje podprlo.

Popolna kombinacija za uspeh je torej, da storite vse konkretne korake, a se oborožite tudi z vso potrebno duhovno podporo, potem pa prepustite vesolju, da doda zadnjo iskro in sproži kolesje uresničitve. Zanesete se lahko, da vas bo na poti preskrbelo z vsem, kar potrebujete. Pritegnili boste potrebne vire, ideje, ljudi, na vas pa je, da jih prepoznate in sledite navdihu.