Dobre stvari, ki ste jih opravili, zvišujejo samozavest

Vzemite v roke svoj čustveni dnevnik in napišite seznam tistega, kar ste nedavno opravili. Lahko danes, v prejšnjem tednu, mesecu ali v zadnjih nekaj mesecih. Če ste imeli ves čas veliko dela, boste dosežke zlahka prezrli. Opravljene stvari so lahko tudi čisto majhne, a spomnite se, da se vse začne z otroškimi koraki.

Če ste opravili stvari, čeprav vas obkrožajo drugi problemi, je to upoštevanja vredno. Morda pa ste se danes samo naličili, česar sicer ne počnete. Tudi to je korak naprej. Pohvalite se za tisto, kar ste naredili, tudi na glas, če je mogoče. In/ali dobrim prijateljem ali prijateljicam napišite elektronsko pošto in povejte, kako ste ponosni nase, in jih povabite, naj vam odgovorijo in vas pohvalijo tudi oni. Vse prepogosto smo namreč zadržani glede lastne hvale, a dobro nam bo delo, če bomo svet spomnili nase in na to, kako daleč smo prišli in kaj smo dosegli.

Pohvalite se za tisto, kar ste naredili. FOTO: Tatyanagl/Getty Images

Čustveni dnevnik

Pomoč drugih je pogosto najpomembnejši korak pri izboljšanju posameznikove samozavesti, a običajno tudi najtežji. Ljudje z nizko samozavestjo namreč zelo težko prosijo druge za pomoč, saj mislijo, da si je ne zaslužijo. Nizka samozavest je običajno posledica načina, kako so drugi ravnali z vami v preteklosti. V sedanjosti boste potrebovali pomoč drugih, da boste izzvali kritična sporočila, ki izvirajo iz negativnih preteklih izkušenj. Prosite prijatelje, naj vam povedo, kaj jim je všeč na vas, ali kaj mislijo, da opravljate najbolje. Nekoga, ki vam je blizu, prosite, naj vas nekaj časa tiho posluša brez vmešavanja, tudi brez pozitivnih sporočil. Olajšajte si dušo! Prosite za objem. Prosite nekoga, ki vas ima rad, naj vam to večkrat pove in tudi utemelji, zakaj.

Včasih je nizka samozavest tako boleča in težavna, da je ni mogoče premagati brez strokovne pomoči. V tem primeru obiščite usposobljenega terapevta. Če je težava v denarju, si v knjižnici sposodite nekaj knjig za samopomoč in spoznali boste, da niste sami. V ZDA visoka samozavest zaseda tako pomembno mesto, da so nekatere zvezne države ustanovile celo komisije, ki proučujejo učinke samozavesti in izdajajo priporočila, ki podpirajo ta pristop. Visoko samozavestni ljudje namreč teže podležejo samouničevalnemu ali celo samomorilnemu vedenju, prav tako zlorabi otrok, zlorabi alkohola in prepovedanih drog, nasilju in kriminalu, so ugotovili.

Za dekleta z visoko stopnjo samozavesti obstaja manjša verjetnost, da bodo zanosile kot mladoletnice, pravijo. Visoke samozavesti nam v nobenem primeru ne more podeliti nobena oseba ali družba. Doseči in zaslužiti jo mora vsak posameznik sam. In čeprav so definicije samozavesti različne, vse vključujejo naslednje pojme: zaupanje, povezljivost, edinstvenost, odločnost, sposobnost in duhovnost. Vse, kar posameznik lahko naredi za povečanje lastne samozavesti, torej ni samo dobro zanj, ampak tudi za vse okoli njega. V čustveni dnevnik beležite, kako dobro vam gre in kako dnevno napredujete s samohvalo.