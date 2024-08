Čas retrogradnega Merkurja ni za vse enak

Navajeni smo, da vsaj trikrat na leto Merkur potuje nazaj. Običajno so to deli leta, ko je treba nekaj premisliti, predelati za nazaj. Če nismo pripravljeni slediti klicu v introspekcijo, nas življenje z dogodki prisili, da se soočamo z omejitvami, in nas postavi v introvertirano fazo. Ni vsak čas retrogradnega Merkurja za vse enak in ni vsak enako močan.

Nazaj se Merkur obrača 5. 9., spet naprej pa 30. 9. FOTO: Buradaki/Getty Images

Tokrat bo retrogradnost izjemno občutna, ne le na zasebni, ampak tudi družbeni ravni. Po eni strani se bo marsikaj ustavljalo in nas usmerjalo nazaj, ker je Merkur trenutno vladar veliko različnih planetov: vlada velikanskemu Jupitru, intenzivnemu Marsu, Veneri, od 22. 8. tudi Soncu. Kot dispozitor vseh teh planetov lahko prinaša zastoje, ovire, bremena na več različnih področjih in bo njegov poteg nazaj toliko bolj intenziven. Zmedel bo naš občutek za smer, zadušil optimizem, nam vzel nekaj poguma in moči ter nam dal vpogled v pretekle odnose.

Na družbeni ravni ga bomo čutili močneje, ker se v trikratnem potovanju po istih stopinjah trikrat veže v jod z Neptunom in Plutonom ter prihaja točno med njiju. Prvič smo ta jod že čutili 25. in 27. 7., povezujemo ga lahko z vremenskimi tegobami po svetu. Drugič bomo jod v Merkurjevi retrogradni fazi čutili sredi meseca, torej 14. in 15. 8. In zadnjič še 8. in 9. 9. Družbeno jod pogosto prinaša razdiralne vremenske težave, lahko tudi zmedo, napačne odločitve. Na zasebni ravni psihične težave, ujetost v nemoč, malodušje, pritiske. Ker so v tem času tudi drugi naporni vplivi, bo toliko več strahu in pritiska na nas. Nato se 19. 8. srečata v kvadrat Jupiter in Saturn, ki ju Mars aktivira že od 14. 8. in krepi omenjeni kvadrat, tako da prihajajo družbeno pomembni stresljaji, ki nam jemljejo upanje in zaupanje v sistem, državo ter pravo, sredi avgusta.

Merkur bo poleg joda tvoril še kvadrat z Uranom. V dneh kvadrata moramo paziti, da naše odločitve ne temeljijo na odporu, nepotrpežljivosti, ampak notranji moči in odločnosti. Prvič se je dogodil kvadrat 22. 7., drugič se bo 18. 8., zadnjič 7. 9. Ker se ščip 19. 8. eksaktno veže na omenjeni kvadrat, bo najtežji del avgusta sredina meseca, do 19. 8. prihajajo družbeno nepričakovane spremembe, ki nosijo stres in občutek nestabilnosti.

Merkur je vstopil v senco 16. 7. in nas začel masirati in pripravljati za poglobljeno učenje, iz nje bo izstopil 12. 9., ko se bo zaključilo tudi to izjemno poglobljeno učenje. Nazaj se obrača 5. 9., ponovno naprej pa 30. 9.

Zanimiv cikcak Merkurjeve retrogradnosti zahteva od nas veliko prilagodljivosti, potrpežljivosti in vztrajnosti. Družbeno se lahko nabere največ napetosti od 14. 8. do 19. 8. V tistih dneh je pomembno, da zdržimo, prenesemo, ohranjamo potrpljenje, a smo dovolj pretočni, da dovolimo spremembe, ki se imajo za dovršiti.