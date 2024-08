Bolj prilagodljivi, kot si mislite

Človeška vrsta je zelo prilagodljiva in v sebi nosimo sposobnost, da se prilagodimo tudi na zelo zahtevne okoliščine. Ko se zgodi nekaj groznega, se najprej odzovemo s stisko, ki lahko traja različno dolgo. Zanjo je značilno predvsem, da se zavemo, da izgubljamo stare načine delovanja in je treba najti nove. Ker smo kot vrsta dobro opremljeni za upravljanje stresa, se praviloma prilagodimo, najdemo načine, da iz negativnih okoliščin potegnemo čim boljše.

Tudi med vojnami so ljudje našli načine za preživetje, še več, našli so rešitve. Vsaka generacija ima namreč svojo izkušnjo in vsaka generacija najde izhod iz problematike, s katero se spopada, pravijo psihologi ljudem, ki se zaskrbljeno ozirajo v negotovo prihodnost in izzive novega sveta. Niti za otroke se nam ni treba bati.

Naučiti jih je treba odgovornega vedenja, saj stvari zelo dobro razumejo, če jim jih razložimo. Ko imajo rešitev oz. vedo, kako naj se vedejo, se tudi njihova stiska postopoma zmanjša. Vsaka sprememba pa čez nekaj časa, ko se nanjo prilagodimo, postane naša realnost.